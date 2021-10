Mietta, perchè non è vaccinata?/ Selvaggia Lucarelli, polemica: “se non ti vaccini, stai a casa”

Mietta e Selvaggia Lucarelli: impazza la polemica a Ballando con le Stelle 2021. Durante l’ultima puntata del dance show di Raiuno la notizia della positività al Covid-19 della cantante di “Vattene Amore” non è certo passata inosservata. In studio, infatti, Selvaggia Lucarelli senza girarci troppo intorno ha chiesto alla cantante e al suo partner di ballo Maykel Fonts se fossero vaccinati. Se il ballerino professionista, peraltro ammalatosi di Covid lo scorso anno ha risposto subito positivamente “si, che sono vaccinato”, la cantante ha tergiversato sull’argomento dicendo “ma perchè dobbiamo parlare di queste cose?”. Un detto – non detto che è apparso molto chiaro al pubblico da casa: Mietta non è vaccinata. Intanto la polemica è scoppiata sui social e i giornali come sempre con due fazioni: da un lato i favorevoli al vaccino e dall’altro i contrari.

Un baillame mediatico che ha spinto la cantante a prendere una posizione scrivendo sui social: “sono profondamente dispiaciuta per quanto accaduto a Ballando con le Stelle, ma sento di dover chiarire alcune cose che dovevano rimanere nella mia sfera privata. Io non sono contraria al vaccino, ma non l’ho ancora effettuato per motivi di salute che riguardano esclusivamente me”. Non solo, la cantante ha aggiunto: “quando ci saranno le condizioni non avrò problemi a farlo, ma al momento non posso”.

La polemica Mietta – Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle non si è placata. La cantante, risultata positiva al Coronavirus, non si è sottoposta al vaccino anti Covid per motivi di salute. “Trovo vergognoso dovermi giustificare ed essere costretta a mettere in piazza una situazione così privata per la quale non mi ero ancora confrontata con chi intendevo confrontarmi” ha scritto la cantante sui social che, nel giro di pochi giorni, si è ritrovato addosso etichette di ogni tipo. “Ieri sera sono rimasta spiazzata, perché non volevo condividere il mio privato in diretta” ha detto la concorrente di Ballando riferendosi alla domanda di Selvaggia Lucarelli e in merito di green pass ha precisato “la legge prevede obbligo di green pass, non di vaccinazione”. Infine la cantante ha concluso dicendo: “resta inteso che agirò in ogni sede a tutela della mia privacy e della mia dignità e che mi aspetto delle scuse da chi mi ha messo inopinatamente alla gogna”.

Lapidaria la replica social di Selvaggia Lucarelli: “si tratta un tema di responsabilità INDIVIDUALE: in un programma come questo, se non ti vaccini, stai a casa. La legge ti consente di partecipare, il buonsenso dovrebbe dirti di no. Tutto qui”. Intanto il Codacons ha denunciato la giornalista e giurata di Ballando presentando un esposto al Garante per la protezione dei dati personali chiedendo di aprire una indagine sull’operato.



