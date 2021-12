Mietta, polemica sul vaccino anti-Covid a Ballando con Stelle/ “Ecco perché non l’ho fatto”

Una delle prime concorrenti di “Ballando con le stelle” ufficializzata prima della partenza del programma è stata Mietta, felicissima all’idea di intraprendere questa nuova avventura. Partecipare al programma condotto da Milly Carlucci ha rappresentato per molti una seconda occasione dopo un periodo non particolarmente felice della propria carriera, oltre che per farsi conoscere meglio dal pubblico.

Nel momento in cui ha accettato la proposta della conduttrice la cantante non si sarebbe certamente aspettata di finire al centro delle polemiche. L’interprete di “Vattene amore” è stata infatti costretta a saltare alcune puntate dopo essere risultata positiva al Covid-19. Fortunatamente il problema si è risolto in breve tempo, ma questo l’ha portata a subire critiche per la decisione di non sottoporsi al vaccino.

Mietta e la polemica sul vaccino anti-Covid: la cantante si difende

La campagna vaccinale anti-Covid prosegue in modo spedito nel nostro Paese e sono in diversi ad approfittarne in questo periodo anche per sottoporsi alla terza dose. Nonostante questo, ci sono però ancora alcuni “irriducibili” che non sembrano disposti a cambiare idea e che non vogliono vaccinarsi. C’è chi lo ritiene inutile, ma anche chi ha paura di eventuali reazioni avverse e non sembra disposto a fare dietrofront nemmeno ora che è stato introdotto il Super Green Pass.

Tra questi c’è anche la cantante Mietta, che ha voluto però spiegare una volta per tutti la motivazione della sua scelta: “Partiamo da un fatto chiaro e inequivocabile: la domanda di Selvaggia Lucarelli era legittima – ha detto in un’intervista a ‘Fq Magazine’ -. Ho mostrato solo un eccesso di riservatezza davanti ad una richiesta specifica. La stessa riservatezza che io ho nella mia vita privata. Per questo ho invitato a parlare della cosa in privato, proprio perché c’era in ballo qualcosa che avrei tenuto volentieri per me”.

A distanza di tempo dagli attacchi che si è trovata a subire, l’artista svela una volta per tutte la sua posizione: “Per me che soffro di attacchi di panico è stato qualcosa che mi ha turbato parecchio. Non ero serena ed ero reduce da uno choc anafilattico. Mi è mancato il respiro. Così ho solo avuto paura. L’unico modo per tranquillizzarmi sarebbe stato fare degli accertamenti. Poi avevo anche in programma un intervento. Ma ripeto, erano e sono cose personali” – ha concluso.



