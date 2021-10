Mietta positiva al Covid, eliminata?/ Ballando con le Stelle atteso test Maykel Fonts

Mietta è risultata positiva al Covid: l’incubo del virus torna così ad abbattersi su Ballando con le Stelle, che già nella precedente edizione ha dovuto fare i conti con i casi di positività dei suoi ballerini. La cantante non è presente in studio in occasione della seconda puntata del reality show, ma, intervenuta in collegamento audiovisivo dalla propria abitazione, ha dichiarato: “Sto bene, non ho sintomi”. Non si sa al momento, invece, quale sia l’esito dei tamponi molecolari del suo partner, Maykel Fonts, che dovrebbero arrivare nel corso della puntata odierna, ha chiarito Milly Carlucci: se anche lui dovesse risultare positivo, la coppia rischierebbe la squalifica.

MIETTA POSITIVA AL COVID: PRECEDENTE NEGATIVO PER MAYKEL FONTS

Peraltro, il maestro già l’anno scorso era incappato nell’inconveniente Covid-19, che l’aveva escluso dalla tenzone proprio prima della finale. Un precedente che rivela un rapporto sfortunato con l’emergenza sanitaria per il danzatore del programma di Rai Uno, che, qualora non avesse contratto il virus, questa sera dovrebbe comunque ballare per evitare l’estromissioni di lui e di Mietta dalla gara, stando a quanto spiegato dalla conduttrice all’inizio della puntata. Grande tensione dunque per i due, che nel loro ballo d’esordio avevano lasciato intravedere una grande intesa e avevano incantato i telespettatori e il pubblico presente in studio.

