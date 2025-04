Ci sono migliaia di persone, fra cui anche molti italiani, che sono alla ricerca dei cordoni ombelicali dei propri figli, dopo che gli stessi sono stati donati ad una società svizzera che nel frattempo è fallita. E’ una inchiesta portata avanti da Il Post, che scoperchia un vero e proprio vaso di Pandora, visto che i casi di genitori “in attesa” sono moltissimi. Queste madri e questi padri avevano deciso di donare il cordone ombelicale di modo che la società svizzera in questione potesse congelare il sangue contenuto al suo interno, e tenerlo per se qualora in futuro ne avessero avuto bisogno, il tutto alla modica cifra di 3.000 euro.

L’azienda incriminata si chiama Genico SA, un’azienda che stando a Il Post risulterebbe essere poco trasparente e che fallì, in maniera quasi improvvisa, nel 2022, facendo perdere ogni traccia di se. Secondo alcuni documenti dovrebbe al fisco elvetico un milione di euro, e nel territorio svizzero è in corso un procedimento penale ai danni appunto della stessa Genico. Il Post ricorda come nel 2019 si verificò già qualcosa di simile con la società CryoSave, un’azienda sempre con sede in Svizzera che aveva racconto moltissimi cordoni ombelicali per poi fallire.

CORDONI OMBELICALI PERSI, IL GIALLO DELLA GENICO E IL PRECEDENTE CRYO SAVE

Il mercato di queste banche e aziende private è fiorente, aggiunge il quotidiano online, precisando che si tratta di società che hanno basato per anni il proprio marketing su delle narrazioni che non avevano base scientifica alcuna. A differenza della Cryo Save, che aveva però dei congelatori di proprietà, la Genico si appoggiava a terzi per conservare appunto il prezioso materiale genetico, le cosiddette “banche”, che sono dislocate in varie nazioni dell’Europa. Il problema è che ad oggi ci sono conservati migliaia di campioni ma non si sa di chi siano, in quanto tutti i codici identificativi sono nelle mani della suddetta società svizzera che, una volta fallita, risulta essere irreperibile.

Oltre al danno la beffa, visto che tutti questi cordoni sono stati eliminati dal circuito delle donazioni pubbliche, una grave mancanza che avrebbe in taluni casi potuto salvare la vita ai pazienti bisognosi. Genico nacque nel 2006 con la formula della Società Anonima, e piano piano iniziò a convincere molteplici genitori a consegnare il cordone ombelicale dei figli promettendo dei risvolti futuri in ambito scientifico e salutare ad oggi tutt’altro che comprovati. Questi campioni venivano quindi crioconservati ad una temperatura pari a -196 gradi centigradi con l’utilizzo dell’azoto liquido, di modo che in futuro si sarebbero potuti utilizzare come se fossero appena stati raccolti.

CORDONI OMBELICALI PERSI, SI SCOPRIRA’ MAI LA VERITA’?

Non è chiaro quanti fossero i clienti della Genico anche perchè Il Post ha provato a parlare con l’ex presidente Jean Charles Ianni, ma questi ha spiegato di non lavorare più per l’azienda da anni, e di non sapere il numero esatto di genitori che hanno consegnato i loro campioni. Il Post ricorda poi come siano state diverse le figure per certi versi “poco chiare” che hanno lavorato nell’azienda o che erano a capo della stessa nel corso degli anni, alcuni anche condannati, ma da quando l’azienda è fallita tre anni fa, non è possibili più rintracciare nessuno.

Il risultato, come detto sopra, è di migliaia di cordoni ombelicali in banche senza che nessuno sappia di chi siano e anche gli stessi luoghi di custodia hanno pubblicato degli annunci, chiedendo a chiunque avesse donato di farsi avanti. Il Post precisa che i genitori si sono riuniti in dei gruppi Facebook e WhatsApp per provare a lavorare insieme e trovare una soluzione, ma al momento si brancola nel buio e difficilmente si arriverà ad una fine in tempi brevi: forse quei campioni andranno persi per sempre, una grandissima perdita di materiale genetico prezioso.