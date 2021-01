Miglior allenatore Serie A/ Orsi:”Pioli eccezionale e i gli Inzaghi…” (esclusiva)

Ci avviciniamo a grandi passi alla conclusione del turno di andata di questa stagione 2020-21 della Serie A e per il primo campionato nazionale comincia ad essere momento di giudizi e pagelle, che riguardano non solo i club, ma anche i protagonisti in campo e in panchina. E proprio sui tecnici che vogliamo ora fissare la nostra attenzione per scoprire chi si sta rivelando il miglior allenatore della Serie A, almeno in questa prima parte di stagione, dove davvero non sono mancate le scintille. Con le due milanesi (Milan e Inter) in testa, Roma e Juventus in zona Champions e la sorpresa Sassuolo mentre sotto vi è un Napoli a corrente alternata e l’Atalanta in netta ripresa: chi sta guidando al meglio la propria formazione in vetta? L’abbiamo chiesto a Fernando Orsi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Chi è il miglior allenatore quando manca poco alla fine del girone di andata? Senza dubbio Stefano Pioli, a lui va il merito di aver portato il Milan nei vertici del campionato, in questa posizione di classifica.

Quali sono i motivi di tutto questo? Pioli ha lavorato molto sulla testa dei giocatori, in un Milan anche di giocatori giovani che ha saputo sopperire all’assenza di Ibrahimovic. Merito di Pioli. E’ vero che con Ibrahimovic si poteva vincere qualche partita in più, ma alla fine il Milan ha sempre fatto risultato, ha vinto. E questo bisogna riconoscerlo.

Cosa pensa invece del lavoro di Pirlo alla Juventus? Buono, positivo, visto che Pirlo si è presentato all’università del calcio e la Juventus è lì tra le prime posizioni in classifica. Pirlo non ha molta esperienza ma sta facendo bene, lasciamogli tempo quindi per poter raggiungere i suoi risultati.

Chi è invece l’allenatore che fa giocare la sua squadra meglio? Gasperini sta dando un grande gioco all’Atalanta, sta permettendo che sia proprio la squadra bergamasca a fornire il miglior calcio attualmente.

L’allenatore emergente migliore chi è? Il miglior tecnico emergente è Juric, che si sta comportando nel modo migliore.

Crede che qualche allenatore straniero in più farebbe bene al calcio italiano? Io punto ancora sui nostri tecnici, sugli allenatori italiani che si sono ben distinti anche all’estero come ad esempio lo stesso Conte. E’ vero, c’è Juric praticamente italiano, c’è Fonseca che sta portando in alto la Roma, ma punterei ancora sui nostri allenatori.

Su chi punterebbe invece per il futuro, per i prossimi anni.. C’è Simone Inzaghi che sta facendo grandi cose con la Lazio, riuscendo a valorizzare anche tanti giocatori. Quest’anno la Lazio ha fatto bene in Champions qualificandosi per il turno successivo e comportandosi bene col Borussia Dortmund. L’ha battuto all’Olimpico, ha pareggiato in Germania. La Lazio ha il doppio impegno campionato – Champions, intanto sta risalendo in classifica. Simone Inzaghi ha tutti i suoi meriti nei successi della Lazio.

C’è qualche altro nome su cui punterebbe per il futuro… Filippo Inzaghi fratello di Simone e Italiano, altri due tecnici su cui punterei per il futuro.

(Franco Vittadini)



