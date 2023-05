MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA, DAVID DI DONATELLO 2023/ Fabrizio Gifuni trionfa!

David di Donatello 2023, Miglior attore protagonista: vince Fabrizio Gifuni!

A vincere il David di Donatello per il miglior attore protagonista è Fabrizio Gifuni con “Esterno Notte”. L’artista, emozionantissimo sul palco, commenta così il trionfo: “Grazie a Marco Bellocchio che è un artista immenso a cui tutto il cinema italiano deve essere grato. Grazie a un cast tecnico e artistico formidabile, una troupe meravigliosa. Ringrazio le persone che mi hanno accompagnato nella vita. Ringrazio la mia lentezza, la mia fragilità… Ringrazio chi mi ha insegnato sul campo il valore dell’indipendenza e della libertà creativa svincolata dalle logiche del profitto. Ringrazio una classe d’accademia di trent’anni fa. Ringrazio Sonia e poi Valeria e Maria, le mie figlie. Dedico questo premio a una persona che non c’è più ma che da qualche piattaforma stellare lo avrà visto, che è mio padre”.

David di Donatello 2023, Miglior attore protagonista: le nomination

Questa sera, mercoledì 10 maggio, in diretta su Rai 1, sarà trasmessa la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2023, assegnati dall’Accademia del Cinema Italiano. Grande attesa per il premio al Miglior attore protagonista: chi conquisterà l’ambita statuetta che lo scorso anno è stata vinta da Silvio Orlando per la interpretazione del camorrista Carmine Lagioia nel film “Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo?

La cinquina è fortissima: Alessandro Borghi (Le otto montagne), Ficarra e Picone (La stranezza), Fabrizio Gifuni (Esterno notte), Luigi Lo Cascio (Il signore delle formiche) e Luca Marinelli (Le otto montagne). Mentre Ficarra e Picone sono candidati insieme, Borghi e Marinelli hanno ottenuto una nomination a testa per la loro interpretazione nel film tratto dal romanzo di Paolo Cognetti.

David di Donatello 2023, la cinquina finale per il Miglior attore protagonista:

In “Esterno notte” di Marco Bellocchio, Fabrizio Gifuni interpreta Aldo Moro. La pellicola basata sul rapimento di Aldo Moro è in gara con ben 18 candidature. Il film “Il signore delle formiche”, di Gianni Amelio, ripercorre la vicenda dello scrittore e mirmecologo Aldo Braibanti, interpretato da Luigi Lo Cascio. Ficarra e Picone sono i becchini-teatranti che affiancano Luigi Pirandello (interpretato da Toni Serivello) nel film “La stranezza” di Roberto Andò. Dopo essere stati Vittorio e Cesare nel film “Non essere cattivo” di Claudio Caligari (Non essere cattivo), Alessandro Borghi e Luca Marinelli sono tornati a recitare insieme in “Le otto montagne” di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, nei panni degli amici Bruno e Pietro.

David di Donatello 2023, pronostico Miglior attore protagonista:

Chi vincerà il David di Donatello 2023 come Miglior attore protagonista? Gli attori della cinquina hanno già conquistato almeno un David nella loro carriera. Alessandro Borghi ha già vinto l’ambito premio nel 2019 per la sua interpretazione di Stefano Cucchi in “Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini. Luca Marinelli ha vinto come Miglior attore non protagonista per il film “Lo chiamavano Jeeg Robot” nel 2016, ma ha ricevuto 5 nomination con miglio attore. Per Ficarra e Picone si tratta della prima nomination come attori, mentre nel nel 2020 hanno vinto il “David dello spettatore” per il loro film “Il primo Natale”. Fabrizio Gifuni ha vinto come Miglior attore non protagonista nel film “Il capitale umano” nel 2014 e negli anni ha ricevuto diverse candidature come attore protagonista e non protagonista. Luigi Lo Cascio ha vinto il David di Donatello come Miglior attore nel 2001 per la sua interpretazione di Peppino Impastato nel film “I cento passi” e nel 2015 come Miglior attore non protagonista per “Il traditore”.

