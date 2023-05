MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA, DAVID DI DONATELLO/ Trionfa Emanuela Fanelli!

David di Donatello 2023, Emanuela Fanelli vince come Miglior attrice non protagonista!

La miglior attrice non protagonista è Emanuela Fanelli con “Siccità”: per lei era la prima candidatura al prestigioso premio. Tanta l’emozione dell’artista, che sul palco dichiara: “Grazie, grazie a Paolo Virzì che mi ha guardato e in questo mestiere bellissimo serve essere guardati e visti. Lo ringrazio per voler bene agli attori e agli essere umani. Mi è sembrato di esordire in Champions League. Ho interpretato una donna che cercasse qualcuno che la amasse. Io sono fortunata perché ho gente che mi ama. I miei genitori, mia sorella, gli amici che ne fanno parte, i miei nipoti, a Paola Cortellesi e a nonna Silvana”.

David di Donatello 2023, Miglior attrice non protagonista: le nomination

Il mondo del cinema, nel contesto dei riconoscimenti, ha sempre messo in evidenza come il prestigio del ruolo l’unico aspetto meritevole di un premio. Non a caso, in occasione dei prossimi David di Donatello 2023 una particolare attenzione è rivolta alla categoria di Miglior attrice non protagonista. Non essere l’architrave di una sceneggiatura non implica una prova inferiore, anzi; nel novero delle candidature i nomi sono importanti così come le rispettive interpretazioni.

Nella categoria di Miglior attrice non protagonista ai David di Donatello 2023 spicca il nome di Daniela Marra. La sua interpretazione risulta particolarmente apprezzata così come la pellicola di riferimento, Esterno notte. Il lavoro svolto nel film di Marco Bellocchio – che vanta 18 candidature – può rappresentare una possibilità chiara di emergere nella macro-categoria di riferimento. Altrettanto quotata è Giulia Andò, nel cast de La stranezza.

David di Donatello 2023, Miglior attrice non protagonista: Emanuela Fanelli possibile sorpresa

Giulia Andò, tra le candidate per la macro-categoria di Miglior attrice non protagonista ai David di Donatello 2023, ha offerto la propria interpretazione per il film La stranezza; a sua volta candidato nel circuito di Miglior film. Le buone possibilità per l’attrice viaggiano di pari passo con quelle degli attori cardine, il duo comico Ficarra e Picone. Il progetto cinematografico pare sia stato ben accolto e al netto delle numerose candidature per la pellicola almeno un riconoscimento è prevedibile che venga assegnato tra i vari interpreti.

Sempre considerando i film candidati nella categoria di Miglior film ai David di Donatello 2023, nel caso del riconoscimento di Miglior attrice non protagonista è da menzionare Aurora Quattrocchi. L’attrice ha preso parte alla pellicola Nostalgia, che seppur meno in risalto rispetto ad altre nella rispettiva categoria, può portare un riconoscimento importante dal punto di vista interpretativo. Altrettanto valide le gesta di Giovanna Mezzogiorno – nel film Amanda – ed Emanuela Fanelli, impegnata con il film Siccità. Quest’ultima ha conquistato negli ultimi tempi il favore del pubblico con la sua naturalezza e interpretazione genuina, non è da escludere dunque come possibile vincitrice nella categoria di Miglior attrice non protagonista ai David di Donatello 2023.

