Miglior mutuo tasso variabile/ 2 Offerte di novembre con tetto massimo garantito

Trovare il miglior mutuo a tasso variabile oggigiorno, sembra una impresa ardua, se non impossibile. Tra aumento dei prezzi, inflazione alle stelle e precariato, comprare casa potrebbe apparire come un miraggio: come se stessimo cercando l’acqua in mezzo al deserto.

Il tasso variabile ai giorni attuali, preoccupa molto gli italiani. Il tasso medio, fa riferimento al noto Euribor, che oscilla in base al mercato. Osservando il trend attuale, occorrerebbe una misura più cautelativa, dato che situazioni di instabilità non consentirebbero di star bene.

Miglior mutuo a tasso variabile: quali sono?

Per abbattere le preoccupazioni del carovita, scegliere il miglior mutuo a tasso variabile ci sarebbe quella speranza in più di cui abbiamo bisogno: osare per accendere al credito, che ci darebbe la possibilità di avere una casa nostra.

Sul mercato suggeriamo di valutare le proposte più convenienti, ovvero quelle offerte con CAP, ovvero un massimo ottenibile, senza rischiare una oscillazione troppo negativa che farebbe alzare brutalmente i tassi di interesse.

L’offerta di Crèdit Agricole Italia

Il mutuo di Crèdit Agricole Italia, dà la possibilità godere di una percentuale speciale per la prima rata mensile, ad un anno da quando viene stipulato il contratto. Si tratta di 591,51€ con TAEG al 3,23% e TAN al 2,66%.

Coloro che desidererebbero accendere questo mutuo, possono avere fino ad un massimo di 75 anni di età (lo stesso vale se si volesse cointestare). Si può finanziare fino all’80% rispetto al valore dell’immobile, mentre la cifra massima di cui godere è di 500 mila euro.

Mutuo BNL a tasso variabile con CAP

Alla lista del miglior mutuo a tasso variabile aggiungiamo quello della Banca Nazionale del Lavoro con cap. Il tetto massimo garantito è sulla rata da 387,45€ al mese, con TAEG al 3,12% e TAN al 2,89%.

I requisiti per accedervi sono un lavoro subordinato (con contratto a tempo indeterminato), oppure essere un lavoratore autonomo o libero professionista. L’età massima per accedervi è di 80 anni, mentre il garante ne può avere massimo 85.

La durata del mutuo è variabile, va dai 10 a massimo 30 anni, e fino al 16 dicembre è possibile avere una promozione con una scontistica variabile fino a quando si stipulerà il contratto.











