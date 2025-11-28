L'Italia sale nel Ranking UEFA grazie alle ultime vittorie, vicini i cinque posti in Champions League

Ranking UEFA, la situazione dell’Italia

Questa settimana gli impegni europei sono tornati a sorridere per le squadre italiane, o almeno per la maggior parte di loro, sono infatti arrivate cinque vittorie sulle sette disponibili con le sole sconfitte di Inter e Fiorentina che non hanno certamente accontentato i tifosi ma che per quelli neutrali sono ininfluenti ai fini del Ranking UEFA. Infatti grazie alle squadra che hanno trionfato la classifica dei campionati europei è tornata ad essere migliore per la Serie A che ora può ancora sperare di ottenere il quinto posto in Champions League per una delle sue squadre.

Dopo settimane in cui sono state ottenute poche vittorie e di conseguenza pochi punti, in questa il campionato italiano ha potuto fare un balzo in avanti davvero notevole anche se non è ancora riuscito il sorpasso, fondamentale nel caso in cui si voglia ottenere il posto aggiuntivo per la massima competizione UEFA. L’Italia e la Serie A infatti in questo momento sono al terzo posto con 9571 punti conquistati ma il secondo posto della Germania è ad un passo visto che la Bundesliga ha 9857 punti, fondamentali saranno gli scontri diretti ancora da giocare come quello tra Inter e Borussia Dortmund e quello tra Roma e Stoccarda.

Ranking UEFA, la classifica degli altri campionati

Ad aver avuto un impatto importante sul Ranking UEFA sono state sicuramente le vittorie di Napoli e Atalanta contro l’Eintracht Francoforte ma anche il pareggio della Juventus contro il Borussia Dortmund, in una partita che sembrava aver preso dei binari tutt’altro che positivi per i bianconeri. In testa c’è ovviamente la Premier League che si conferma un’altra volta come il miglior campionato in Europa e quello con le squadre migliori, importanti ovviamente le tante vittorie delle squadre inglesi in giro per l’Europa, su tutte quella inaspettata del Chelsea contro il Barcellona.

Francia e Spagna invece arrancano e nonostante i primi posti di PSG e Olympique Lione rispettivamente in Champions League e in Europa League e le vittorie del Real Madrid i punti conquistati sono solamente 8267 e 9250 che valgono l’ottavo e il settimo posto, sotto il Portogallo, la Polonia e Cipro. Proprio contro il Benfica dovranno giocare Juventus e Napoli e sarà importante che riescano a vincere per aumentare il distacco nel Ranking, l’impresa non sembra impossibile viste le grosse difficoltà che la squadra di Mourinho sta vivendo in Champions League.