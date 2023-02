Migliore carta di credito con cashback/ Quale scegliere con maggior ritorno economico

Scegliere la migliore carta di credito con cashback non è semplice. Le opzioni sul mercato sono molto vaste, per questo optare per quella più conveniente può sembrare complesso e caotico. In questa guida suggeriamo una carta che potrebbe essere davvero tra le scelte più giuste da prendere in considerazione.

Si tratta di Carta Blu di American Express. Una esistente da tempo, ma con un’offerta allettante per il cashback ottenibile. Il cashback, letteralmente significa “denaro indietro“, ovvero, nel momento in cui si effettua un pagamento, si ottiene una parte di denaro.

Migliore carta di credito con cashback: due soluzioni

La migliore carta di credito con cashback è indubbiamente Carta Blu di American Express. Ci consente di ricevere il 5% di cashback per i primi sei mesi (fino a 3.000€ di spesa), e successivamente l’1%. Non restano esclusi gli altri bonus – da poter cumulare – con chi già usufruisce dei benefit della carta.

Ma i benefit non si limitano al cashback, che di per sé giustificherebbe e motiverebbe la scelta della carta, visto che con i soldi rientranti dal cashback, essi potranno esser spesi in qualsiasi altro modo, dato che si tratta di vero e proprio denaro ricevuto nel proprio conto.

Ecco come stavamo preannunciando, gli altri vantaggi della Carta Blu American Express:

Flessibilità di pagamento: è possibile stabilire se pagare a rate oppure a saldo. Linee di credito da personalizzare: possibilità di farlo fino a 10 mila euro. Rimborso sugli acquisti: è possibile far richiesta per farsi rimborsare un prodotto comprato con Carta Blu, anche se il venditore si rifiuta di cambiarlo. Servizio clienti a disposizione in caso di dubbi o problemi con American Express. Contactless integrato: le transazioni fattibili anche senza PIN, salgono a 50€. Comodo non solo per velocizzare e saltare le attese, ma non è necessario neanche apporre firma.

Questa fino ad oggi, per noi risulta la migliore carta di credito con cashback.

