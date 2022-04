Migliori nemici/ Su Rai 1 il film con Taraji P. Henson

Migliori Nemici, film di Rai 1 diretto da Robin Bissel

Migliori nemici vain onda oggi, mercoledì 13 aprile 2022, su Rai 1 dalle 21.20. Si tratta di un film drammatico del 2019 distribuito da Sony Pictures Worldwide Acquisitions (SPWA), Stage 6 Films e prodotto da Astute Films, Material Pictures, la regia è di Robin Bissel.

Nella sua filmografia è riportata solo questa pellicola dove ne ha curato anche la scenografia. La protagonista principale è Taraji P. Henson, in diciannove anni di carriera ha interpretato diciannove film e lavorato in due serie televisive.

Nel 2009 il film Migliori nemici ha ottenuto una nomination all’Oscar come migliore attrice non protagonista per Il curioso caso di Benjamin Button mentre nel 2016 si è aggiudicata un Golden Globe come migliore attrice in una serie televisiva per Empire. Nel 2021 Migliori nemici ha fatto parte del cast di Muppets Haunted Maison messo in onda su Disney+. Sam Rockwell è nel cast.

Migliori Nemici, in cerca dei diritti

La vicenda di Migliori nemici si svolge nella Carolina del Nord. Siamo nel 1971 e nonostante le lotte contro il razzismo fossero terminate a favore dei neri dove riuscirono a conquistare gli stessi diritti dei bianchi, nelle Caroline del Nord ancora c’è chi si oppone alle nuove normative.

La storia raccontata nel film Migliori nemici è basata su fatti realmente accaduti, i protagonisti sono Ann Atwater, un’attivista afro-america e C.P. Ellis, un esponente del Ku Klux Klan. A Durham accade un episodio sconcertante: alcuni bianchi non accettando che i loro figli possano condividere il banco con i bambini neri, fanno scoppiare un incendio all’interno della scuola. I bianchi radicati danno vita a tumulti e manifestazioni aggressive perché rifiutano l’integrazione.

Bill Riddick, interpretato da Babou Ceesay, per mettere fine agli scontri, decide di intervenire con il dialogo e organizza un dibattito, all’interno di una comunità dove alla fine della discussione sono le persone a decidere cosa fare e in questo caso a scegliere il futuro delle organizzazioni scolastiche.

Riddick invita i rappresentanti dei due gruppi a confrontarsi. Ann Atwater si schiera a favore dei diritti dei neri, mentre C.P. Ellis, patteggia per i bianchi. Costretti a stare a contatto diretto e a confrontarsi su due mondi completamente diversi, Ann e C.P. imparano a conoscersi e ad avere rispetto l’uno delle idee dell’altro, fino alla conclusione finale che li vede schierarsi entrambi per un bene comune.

