Migrante folgorato su tetto del treno/ Ventimiglia, tentava di raggiungere la Francia

Nuovo dramma a Ventimiglia (Imperia) dove un uomo, molto probabilmente un migrante, è rimasto folgorato mentre cercava di raggiungere il confine con la Francia viaggiando sul tetto di un treno. Secondo le prime informazioni riportate da RaiNews e dall’agenzia di stampa Ansa, pare che la persona coinvolta viaggiasse sul tetto del locomotore di un treno della Société nationale des Chemins de fer français (Snfc).

A causa dell’elevata vicinanza con la linea elettrica a 3 mila volt di potenza, l’uomo sarebbe rimasto folgorato e sarebbe stato trovato esanime all’arrivo dei soccorsi e del medico legale che in un primo momento non ha ancora accertato il decesso nonostante la gravità della situazione. In seguito al grave incidente, il treno avrebbe fermato la sua corsa in galleria a Ventimiglia, a pochi chilometri da Menton-Garavan. Sul posto sono prontamente giunti gli uomini della polizia scientifica e della polizia ferroviaria italiana, oltre che tecnici Rfi e Vigili del fuoco.

Migrante folgorato su tetto del treno diretto in Francia: non è la prima volta

Al momento non si conoscono le condizioni del migrante che intenzionato a raggiungere la Francia avrebbe secondo Sanremonews trovato la morte. L’incidente sarebbe avvenuto poco dopo le 12 di oggi, 29 agosto sulla linea ferroviaria di Ventimiglia. Dalle prime notizie pare che l’uomo fosse salito sul tetto del treno che dalla provincia di Imperia era diretto fino in Francia.

Quando il macchinista si è accorto della presenza del migrante sul tetto del treno ha tentato di bloccare il mezzo ma ormai era troppo tardi poiché l’uomo sarebbe stato inevitabilmente folgorato. Sul caso sono stati avviati tutti gli accertamenti. Purtroppo non si tratta di un episodio isolato. Lo scorso ottobre era avvenuto un fatto simile, con la morte di un altro migrante rimasto folgorato mentre viaggiava sul tetto di un treno nel tentativo di raggiungere la Francia. La vittima si era nascosta sul tetto della motrice di un regionale rimanendone drammaticamente folgorato sulla linea Ventimiglia-Nizza.

