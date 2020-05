MIGRANTE IN QUARANTENA CADE IN MARE E MUORE/ Senza Salvini niente prima pagina?

Pubblicità

Tragedia in Sicilia: un migrante tunisino che si trovava in quarantena sulla nave Moby Zazà, nei pressi di Porto Empedocle in provincia di Agrigento è morto dopo essere precipitato in mare. Il suo corpo è stato rinvenuto alla foce del fiume Naro, a circa 5 miglia dalla nave. La procura agrigentina, con il sostituto procuratore Sara Varazi, ha aperto un fascicolo d’indagine per cercare di comprendere la dinamica dell’incidente, che sarebbe avvenuto intorno alle 4.30 del mattino. Gli altri migranti sulla nave hanno lanciato l’allarme “uomo in mare“. La Guardia di Finanza e la Capitaneria di porto hanno avviato le ricerche con le motovedette, rese complicate dal mare molto agitato, forza 5 al momento dell’incidente. Difficile pensare, affermano gli investigatori, che il giovane abbia voluto raggiungere a nuoto la costa agrigentina viste le condizioni proibite. Anche se al momento dell’incidente – è precipitato dal ponte 6, da un’altezza di circa 15 metri – il tunisino indossava il giubbotto salvagente.

MIGRANTE MORTO IN MARE, NESSUN RILIEVO MEDIATICO?

La riflessione è scattata considerando la poca rilevanza data alla notizia: un migrante clandestino affidato a una nave dello Stato per la quarantena che di fatto cade in mare e perde la vita in circostanze misteriose. Una questione che pochi mesi fa sarebbe senza ombra di dubbio finita su tutti i giornali e avrebbe avuto aperture in tv, viene passata sottotraccia. E’ cambiata l’agenda politica, la polemica con Salvini e la Lega sui migranti sembra passata completamente in secondo piano a causa dell’emergenza coronavirus. Una conseguenza in parte normale vista l’emergenza sanitaria senza precedenti, ma che fa ben comprendere come l’agenda dei media e le priorità sulle notizie si siano completamente trasformate, e come il cambiamento potrebbe essere molto duraturo, capace di coinvolgere anche i prossimi mesi stravolgendo i temi dominanti dell’informazione in Italia e anche le priorità del Governo, con l’immigrazione ormai in secondo piano. La ong Sea Watch ha commentato polemicamente l’accaduto: “Poteva essere accolto a terra ma è morto su una nave-quarantena, l’invenzione creata dal governo al solo scopo di giustificare la decisione incomprensibile di dichiarare non sicuri i porti italiani. Per i naufraghi si è rivelata una nuova prigione”.



