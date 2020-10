Migrante morde carabiniere a un dito: denunciato/ Paura ad Isernia

Migrante morde carabiniere e tenta di staccargli un dito: momenti di paura ieri in un centro di accoglienza della provincia di Isernia. Per il momento non sono state rese note molte informazioni sul fatto, ma come riporta Isnews l’aggressione è stata registrata nella giornata di ieri, 1 ottobre 2020: a causa della tensione scoppiata nella struttura, sul posto sono giunti i carabinieri della polizia locale. Il migrante 24enne, le cui generalità non sono state rese note, ha prima aggredito gli operatori del centro di accoglienza e poi l’agente, a cui ha morso un dito in maniera violenta.

MIGRANTE MORDE CARABINIERE A UN DITO: PAURA AD ISERNIA

Il portale Isnews ha messo in risalto che il giovane migrante era in evidente stato di agitazione, come dimostrato del resto dalla precedente aggressione ai danni di un dipendente del centro di accoglienza. Uno stato di turbamento che si è accentuato alla vista dei militari. Il 24enne, di origine nigeriana, si è scagliato contro uno dei carabinieri giunti sul posto ed ha tentato di staccargli un dito a morsi. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 per medicare l’agente e per ricondurre il migrante ad assumere un comportamento consono. La normalità è rientrata dopo qualche minuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA