Migranti a Lampedusa: altri 108 sbarchi nella notte/ 1500 arrivi negli ultimi 20 gg

Proseguono gli sbarchi a Lampedusa, e nella notte appena passata, quella fra venerdì 20 e sabato 21 settembre, sono giunti sulla piccola isola siciliana altri 108 migranti. Un barcone con a bordo 92 profughi è stato intercettato da una motovedetta della capitaneria di porto non lontano dall’isola, mentre un altro barchino con a bordo 16 migranti è giunto direttamente a terra. Una situazione di vera e propria emergenza a Lampedusa, visto che l’hot spot locale, adibito per poco più di 90 persone, ne sta ospitando almeno 300. Sembra che i migranti e soprattutto i trafficanti di persone, stiano approfittando della linea più morbida del governo nei confronti dell’accoglienza dopo la “caduta” dell’ex ministro dell’Interno, Salvini, approdando in massa in Italia. Basti pensare che in soli venti giorni sono sbarcati circa 1500 migranti, per una media di almeno 7/8 persone per ogni giorno da inizio mese ad oggi.

MIGRANTI A LAMPEDUSA: ALTRI 108 SBARCHI NELLA NOTTE

Fra questi vi sono anche i cosiddetti “sbarchi fantasma”, ovvero, coloro che giungono in Italia senza essere prima fermati e identificati, e che ovviamente non rientrano nel patto di accoglienza (che prevede la ridistribuzione automatica dei migranti), con gli altri paesi membro dell’Unione Europea. E la situazione potrebbe non migliorare da qui a breve, visto che vi è ancora da risolvere la questione della Ocean Viking, che ha a bordo 218 persone, e che ha chiesto un porto sicuro al governo di Malta nonché a quello italiano. Sbarchi che a differenza di quanto capitava negli scorsi mesi non provengono più dalla Libia, ma bensì dalla Tunisia. I trafficanti di uomini sembrano infatti che stiano dirottando le proprie partenze, visto che la rotta è più breve, e così facendo si evita anche la marina libica, che negli ultimi giorni ha intercettato ben 500 persone, spesso e volentieri con metodi non proprio ortodossi: i catturati vengono infatti portati nelle temute prigioni libiche, che al momento conterrebbero ben 5000 persone, quasi tutte detenute in condizioni al limite dell’umano.

