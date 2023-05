Migranti albanesi violano misure cautelari in Uk/ I video su TikTok “Siamo criminali”

In Uk è boom di migranti albanesi che attraversano il confine illegalmente, il problema principale però, come conferma un rapporto della polizia riportato in un articolo sul quotidiano Daily Telegraph, è che migliaia di clandestini si rendono irreperibili dopo essere stati sottoposti a misure cautelari. Ma non solo, impazzano sui social, specialmente su TikTok alcuni video-beffa di persone che mostrano come aggirano le leggi, tagliando i braccialetti elettronici con le forbici da cucina o vantandosi delle violazioni commesse, come ad esempio le più diffuse riguardanti il traffico di droga, specialmente cannabis.

In uno di questi video si vede un immigrato che sottolinea come sia facile liberarsi del dispositivo, che chiama “il rolex albanese“, dicendo anche mentre ride “Sono un criminale“. Il braccialetto dovrebbe servire a deterrente per la fuga dai centri di detenzione, ma da una recente inchiesta è emerso anche un diffuso meccanismo di vendita di indirizzi falsi, che verrebbero forniti dietro pagamento di 3000 sterline, lo stesso prezzo che viene richiesto per il rilascio su cauzione.

Migranti albanesi in Uk , i viaggi per cladestini pubblicizzati su TikTok

L’allarme migranti albanesi dediti ad attività criminali era scattato già alla fine del 2022, con rapporti della polizia che avevano mostrato i dati, secondo i quali circa il 75% dei clandestini provenienti dall’Albania era stato ritenuto responsabile di almeno un reato. Le organizzazioni operano in traquillità grazie al fatto che successivamente alle misure cautelari molti aggirano le restrizioni rendendosi irreperibili o fornendo indirizzi di residenza falsi. Questo ha fatto scattare una particolare linea dura contro l’immigrazione da nazioni considerate “a rischio” che ora sarà implementata dal primo ministro Rishi Sunak con accordi internazionali che verranno presi surante la sua prossima visita in Europa.

Anche TikTok è finito sotto accusa pubblicamente non solo per i video che sbeffeggiano la legge, anche per il fatto che più volte sono comparsi contenuti che pubblicizzavano la vendita di veri e propri pacchetti di immigrazione in Uk con partenze dall’Albania. Uno di questi garantiva “Traversate sicure al 100%, pagamento all’arrivo” chiedendo la cifra di 3500 sterline per il viaggio. E si è accesa anche una polemica tra alcuni politici e un portavoce del social che è stato costretto a rispondere difendendosi e annunciando tolleranza zero “Censureremo tutti i video che promuovono il traffico di esseri umani“.











