Migranti, bloccato furgone tra Slovenia e Italia/ “18 clandestini a bordo” un arresto

Migranti, bloccato furgone tra Italia e Slovenia nella tarda serata di ieri, mercoledì 2 settembre 2020. Come riportato dai colleghi de Il Gazzettino, il mezzo è stato fermato e identificato dalla Polizia di Frontiera al termine di un pericoloso inseguimento iniziato già in terra straniera dalla polizia del Paese. La fuga del furgone è proseguita anche in Italia, dove il mezzo è stato bloccato dalle forze dell’ordine nostrane. Secondo una primissima ricostruzione, a bordo della vettura c’erano 18 clandestini che provengono dal Corno d’Africa. È finito in manette l’autista del furgone, un giovane di origini spagnole. Secondo quanto riferito dal quotidiano, i migranti hanno viaggiato lungo la rotta balcanica per eludere i controlli, ma una volta giunti tra Slovenia e Italia sono stati pizzicati dalle autorità.

MIGRANTI, BLOCCATO FURGONE TRA SLOVENIA E ITALIA

Il Gazzettino mette in risalto che il furgone con a bordo 18 migranti non si è fermato all’alt delle autorità slovene che, una volta giunte in prossimità del confine con l’Italia, hanno avvertito le autorità nostrane per bloccare la corsa del mezzo. Una fuga che è giunta alla conclusione alle ore 23.30: la Polizia di Frontiera è riuscita a stoppare il percorso del mezzo – che aveva targa italiana – all’altezza delle saline di Muggia. Ricordiamo che nelle ultime settimane è stata registrata un’ondata di proteste per i continui arrivi di migranti minorenni, con tanti sindaci scesi in campo per dire basta: «Non ne possiamo più, servono più regole», il loro appello.



