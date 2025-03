La recentissima sentenza della Cassazione sul caso Diciotti – la nave che nel 2018 venne bloccata in mare per 10 giorni con 177 migranti a bordo – rischia di aprire ad un’enorme controversia che finirà per abbattersi come una scure sulla testa di tutti i contribuenti italiani (per mezzo delle casse dello Stato) aprendo a centinaia e centinaia di richieste di risarcimento da parte di chi ha provato a raggiungere il Bel Paese a bordo di una qualsiasi nave guidata da una ONG: un rischio che – ovviamente – si concretizzerebbe con migliaia e migliaia di euro spesi per risarcire i migranti, creando una giurisprudenza facilmente considerabile ingiusta.

Partendo dal principio, è bene ricordare che sul caso della Diciotti l’ultimo grado di giudizio italiano – appunto la Cassazione, peraltro nella sua formazione a Sezioni Riunite – ha definito che anche a fronte di un atto politico come quello che venne compiuto da Salvini bloccando la nave in mare è da considerarsi perseguibile nel caso in cui vi sia un riscontrato “atto lesivo del diritto fondamentali della persona“: in tal senso dev’essere premura dello Stato risarcire i danni morali – che nella sentenza sono definiti “presunti” e non identificati concretamente – ai soggetti lesi.

Il caso Diciotti rischia di fare giurisprudenza: a quanto ammonterebbero i danni per i migranti

Fin qui non ci sarebbe nulla di preoccupante, anche – e forse soprattutto – considerando che dei 40 migranti che avevano presentato la richiesta di risarcimento solamente uno è arrivato fino alla Cassazione; ma a rendere tutto preoccupante ci pensa la precisazione degli Ermellini nella quale scrivono nero su biancho che “l’azione del Governo (..) non può mai ritenersi sottratta al sindacato giurisdizionale“, aprendo potenzialmente a qualsiasi richiesta di risarcimento.

A notarlo – tra gli altri – è il magistrato Nunzio Sarpietro che ha prosciolto Salvini sul similare caso Gregoretti, suggerendo a Repubblica di pensare a cosa accadrebbe “se i migranti trattenuti sulla Open Arms si rivolgessero al giudice civile per il risarcimento”; e seppur – come dicevamo prima – non si conoscano le cifre dell’eventuale indennizzo, secondo le ipotesi mosse dal Fatto Quotidiano e dal Corriere della Sera si potrebbe oscillare tra i 160 e i 4mila euro al giorno, con la conseguenza che nel caso Open Arms si oscillerebbe tra 400mila e i 9 milioni di euro complessivi.