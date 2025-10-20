Come funziona l'accordo Francia-UK sui migranti: il sistema di scambio "one-in, one-out" già applicato su quattro richiedenti asilo

Entrato ufficialmente in vigore lo scorso agosto, l’accordo rinominato “one-in, one-out” siglato tra Francia e Regno Unito sta iniziando a dare i suoi primissimi frutti con un totale di quattro migranti che sono stati rispediti da Londra verso Parigi dove sono stati poi trattati secondo i regolamenti europei: un accordo che destò l’attenzione dei vicini europei della Francia e sul quale vale la pena soffermarci un attimo per capire, concretamente, come funziona e che fine facciano i migranti “scambiati” tra i due paesi.

Migranti: l'UE presenta il nuovo Patto per il Mediterraneo/ Cosa cambia: l'esempio è quello del Piano Mattei

Parendo dal principio, è utile ricordare che l’accordo sui migranti “one-in, one-out” prevede che qualsiasi persona attraversi la Manica illegalmente a bordo di piccole imbarcazioni possa essere rispedito dal Regno Unito alla Francia, con Parigi che si fa carico del processo di accoglienza (o esplusione) e Londra che, in cambio, accoglie un numero pari di migranti che hanno presentato la loro domanda di asilo sul suolo francese.

Guida di sopravvivenza alla guerra in Germania/ "Cibo per 10 giorni, torce a manovella e fornelli da campo"

Di fatto, i criteri di selezione dei migranti che possono far parte di questo percorso sono piuttosto (e, forse, volutamente) ampi: il ministro degli Interni inglese, infatti, ha spiegato che potranno essere scelti tutti coloro che presentano sul suolo britannico una “richiesta di asilo inammissibile“, scegliendo una serie di candidati che verranno poi effettivamente scelti dalla Francia secondo altri criteri, tra i quali la sicurezza sembra essere il principale.

Come funziona il meccanismo di “scambio” di migranti tra Francia e Regno Unito: le domande di asilo gestite da Parigi

Scegli i migranti, il Regno Unito si fa carico del trasporto verso la Francia dove vengono accolti in alloggi temporanei messi a disposizione dai centri di accoglienza per un totale di almeno tre giorni dove saranno sottoposti alle prime visite mediche e riceveranno tutti i beni di prima necessità; mentre il secondo passo è quello del trasferimento verso i veri e propri centri di accoglienza dove saranno informati dei loro diritti e incoraggiati a scegliere il rimpatrio volontario verso il loro paese di arrivo.

LETTURE/ “Morte nell’era nucleare”: il realismo di Morgenthau e Niebuhr contro le ceneri della ragione

I migranti che optano per il rimpatrio potranno approfittare di un volo offerto da Parigi e di un risarcimento economico; mentre coloro che lo rifiutano potranno provare a presentare la domanda di asilo: se accolta, potranno continuare a vivere sul territorio francese e ricostruirsi una vita lontani dalla situazione di pericolo dalla quale scappavano; mentre se rifiutata per loro si apriranno due strade.

La prima è quella del rimpatrio volontario – senza agevolazioni – entro i 30 giorni successivi al rifiuto; mentre la seconda è quella del trasferimento, al termine della scadenza, presso un centro di detenzione per migranti in vista della loro espulsione coatta; mentre sul fronte inglese, l’inserimento delle persone “scambiate” è automatico visto che sul suolo francese avevano già presentato con successo la domanda di asilo.