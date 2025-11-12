Troppi sbarchi di migranti in Italia, Commissione Ue impone obbligo di aiutare il nostro Paese tramite fondi europei o il meccanismo di solidarietà

Italia, Spagna, Grecia e Cipro devono ricevere aiuti speciali perché hanno registrato un numero sproporzionato di sbarchi di migranti rispetto agli altri Paesi Ue. Lo ha deciso la Commissione europea, che riconosce al nostro Paese e agli altri che si affacciano sul Mediterraneo il diritto a ricevere aiuti finanziari, tramite fondi europei, o attraverso il meccanismo di solidarietà.

Ciò perché – anche se il numero complessivo di migranti arrivati in Europa è diminuito – la nostra penisola continua a registrare molti sbarchi rispetto ad altri Paesi. Si parla «di un’entità tale da creare obblighi sproporzionati rispetto alla situazione generale nell’Unione».

Il meccanismo sopracitato prevede che ogni Paese europeo debba contribuire in uno tra i modi previsti: accogliendo una quota di migranti al posto dei Paesi più esposti, come l’Italia; pagando un contributo economico – pari a 20 mila euro per ogni persona che avrebbe dovuto accogliere –; oppure fornendo aiuti tecnici o materiali, come mezzi per controllare le frontiere e personale. È prevista anche la possibilità di compensare con il rimpatrio dei richiedenti asilo che si spostano da un Paese all’altro e dovrebbero tornare in quello di primo ingresso.

MIGRANTI: LE NUOVE REGOLE, I CONTROLLI E I DATI

Le nuove regole entreranno formalmente in vigore da giugno del prossimo anno, e così pure gli obblighi, con la Commissione che dovrà definire l’entità del contributo, poi da approvare a maggioranza qualificata. Come riportato da La Stampa, il commissario europeo Magnus Brunner ha chiarito che l’Italia riceverà solidarietà solo se rispetterà i propri obblighi, cioè se gestirà correttamente gli arrivi e le procedure previste dal Patto. Il primo controllo scatterà a luglio, poi a ottobre. Se dovessero emergere carenze sistemiche – come gravi problemi nella gestione – gli altri Stati potrebbero sospendere i loro aiuti.

Nel frattempo, la Commissione Ue ha avviato anche un piano per il reinsediamento umanitario: 15.230 richiedenti asilo che si trovano fuori dall’Ue verranno accolti volontariamente in Europa. Finora, nove Stati Ue hanno accettato di partecipare e, dal 2015, l’Unione ha già reinsediato 135 mila persone bisognose di protezione.

Per quanto riguarda i numeri degli sbarchi, gli arrivi irregolari complessivi in Europa sono stati 223 mila (-35% rispetto all’anno precedente). Sulla rotta del Mediterraneo centrale, verso l’Italia, si sono registrati circa 70 mila arrivi (-40%). Gli sbarchi nel nostro Paese tramite soccorsi in mare sono stati circa 40 mila (pari al 40% del totale Ue). Infine, i ricollocamenti minimi previsti riguardano 30 mila persone all’anno per tutta l’Unione.