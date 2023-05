Migranti, Darmanin “Meloni incapace su crisi”/ Ira Tajani annulla bilaterale Francia

SCONTRO FRANCIA-ITALIA, NUOVO ATTACCO DEL MINISTRO DARMANIN AL GOVERNO MELONI

Pochi mesi dopo lo scontro diplomatico serrato tra Francia e Italia è nuovamente l’emergenza migranti a tornare come “scintilla” del nuovo attacco lanciato dall’esecutivo Macron-Borne contro il Governo Meloni: intervistato da RMC su alcune affermazioni del partito di Marine Le Pen (Rasselemblement National) circa l’emergenza alla frontiera di Ventimiglia tra Francia e Italia, il Ministro dell’Interno Gérald Darmanin è tornato a sferrare attacchi al nostro Governo.

RINNOVO MISSIONI ITALIANE/ "Bene l'Africa, in Ucraina meglio l'addestramento e stop"

«Giorgia Meloni è incapace di risolvere i problemi migratori per cui è stata eletta», le parole durissime usate dal Ministro del Governo Macron. Secondo il politico francese, sempre alla radio RMC, sottolinea come «Madame Meloni è come Madame LePen, dice ‘vedrai quello che vedrai’ e quello che vediamo è che non si ferma e si amplifica perché l’Italia sta vivendo una grave crisi migratoria». Non pago degli attacchi, Darmanin prosegue rilevando come vi sia «un vizio nell’estrema destra», che è quello di «mentire alla popolazione. Il signor Bardella (leader di RN, ndr) dovrebbe parlare con la signora Meloni per dirle di applicare finalmente il suo programma». Al termine dell’intervista, il Ministro dell’Interno francese si dice favorevole alla creazione di una forza di frontiera, annunciata a fine aprile dalla premier Borne: «In Australia funziona molto bene. Tutti i servizi statali, dogane, polizia, militari, controllano tutte le persone e passano attraverso controlli d’identità».

SONDAGGIO SU GIOVANI E LAVORO/ "Il 48% teme lo sfruttamento, il 50% la precarietà a vita"

MIGRANTI, SCONTRO FRANCIA-ITALIA: TAJANI ANNULLA BILATERALE A PARIGI

Inutile dire come le dichiarazioni del Ministro Darmanin abbiano provocato uno scontro a reazione con il Governo italiano e i partiti di Centrodestra, una sorta di “secondo round” dopo la crisi diplomatica aperta lo scorso autunno sul mancato accordo per la redistribuzione di migranti in arrivo sulla nave Ocean Viking. Le scelte operate dalle forze dell’ordine francesi nelle ultime settimane, con controlli più che raddoppiati alla frontiera in Liguria, hanno portato alle polemiche feroci in Francia e così l’intervento del Ministro dell’Interno in grado di “infiammare” i già tesi rapporti diplomatici tra Meloni e Macron.

Silvio Berlusconi, come sta/ Bollettino ultime notizie: “è stabile, resta ricoverato”

Primissima conseguenza della crisi diplomatica in corso è la decisione del Ministro degli Esteri, nonché vicepremier, Antonio Tajani di annullare la bilaterale prevista per questa sera a Parigi con l’omologa Catherine Colonna. «Non andrò a Parigi per il previsto incontro con la Ministra Colonna. Le offese al governo ed all’Italia pronunciate del ministro Darmanin sono inaccettabili. Non è questo lo spirito con il quale si dovrebbero affrontare sfide europee comuni», ha scritto su Twitter il Ministro degli Esteri italiano. Vano a questo punto il tentativo di porre un “freno” alla crisi diplomatica giunto dall’Eliseo: «Il governo francese auspica di lavorare con l’Italia per far fronte alla sfida comune rappresentata dalla rapida crescita dei flussi migratori. L’auspicio è che la visita di Tajani venga riprogrammata rapidamente». Anche per l’europarlamentare in quota FdI Carlo Fidanza, sentito da SkyTG24, le “frecciate” francesi vengono ritenute inaccettabili: «Il ministro Darmanin sta dimostrando di non riuscire a gestire l’ordine pubblico, farebbe bene a occuparsi delle poche migliaia di facinorosi che da mesi stanno mettendo a ferro e fuoco le città francesi protestando contro la riforma delle pensioni e altri provvedimenti economici del suo governo». Per ora da Palazzo Chigi tutto tace ma l’impressione è che nelle prossime ore arriverà una dichiarazione ufficiale della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Non andrò a Parigi per il previsto incontro con @MinColonna .Le offese al governo ed all’Italia pronunciate del ministro @GDarmanin sono inaccettabili.Non è questo lo spirito con il quale si dovrebbero affrontare sfide europee comuni. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 4, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA