Migranti feriscono poliziotto e tentano fuga da centro accoglienza/ Choc ad Agrigento

Agrigento, migranti in fuga dal centro di accoglienza Villa Sikania di Siculiana: aggredito un poliziotto, adesso in ospedale in gravi condizioni. Il fatto risale alla notte tra venerdì e sabato: secondo quanto ricostruito dai colleghi di Agrigento Notizie, gli animi degli ospiti del centro di accoglienza fossero già agitati dal pomeriggio di ieri: un gruppo di immigrati, tunisini, ha tentato di scappare in tarda serata ma sul posto sono giunte le forze dell’ordine per evitare allontanamenti vari. L’agente ferito ha tentato di bloccare uno dei migranti, che però ha reagito: l’agente è stato raggiunto da pugni e calci, restando gravemente contuso. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma ha riportato diverse fratture: attualmente è all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L’assalitore è riuscito a darsi alla macchia.

AGRIGENTO, MIGRANTI TENTANO FUGA DA CENTRO ACCOGLIENZA: POLIZIOTTO PESTATO

Ennesima aggressione ai danni delle forze dell’ordine quella registrata nella notte ad Agrigento: non sono state rese note del poliziotto ferito, Agrigento Notizie riporta che è ordinariamente in servizio a Porto Empedocle. Non è ancora chiaro quanti migranti siano riusciti a scappare dal centro d’accoglienza, ma la Questura ha reso noto che sono stati tutti bloccati e riportati nella struttura. Netto il sindaco di Siculiana, Leonardo Lauricella: «Il vaso è colmo! Le rassicurazioni delle istituzioni e della Prefettura ancora una volta si sono dimostrate vane». Sul fattaccio è giunto il commento di Matteo Salvini: «Vergognoso. Sicilia trasformata di nuovo in un campo profughi, con delinquenti e violenti che vengono in Italia a metterci i piedi in testa. Tutta la mia solidarietà al poliziotto ferito, con gli auguri di pronta guarigione da tutti noi, e disprezzo per un governo che, con porti aperti, maxi-sanatorie di clandestini e smania di abolire i nostri Decreti, sta attentando alla sicurezza degli italiani».



