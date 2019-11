Migranti, giudici “danno ragione” a Salvini/ “Ong sbarchino nel loro Paese”

Migranti, Matteo Salvini “ha ragione”: il Tribunale dei ministri ha scagionato l’ex ministro dell’Interno, archiviando le accuse di omissione di atti d’ufficio e abuso d’ufficio mosse nei suoi confronti per aver negato lo sbarco della Alan Kurdi (Ong Sea Eye) nell’aprile scorso. Come riporta il Corriere della Sera, i giudici Maurizio Silvestri, Marcella Trovato e Chiara Gallo hanno affermato che la responsabilità di assegnare un porto sicuro alle navi con a bordo migranti soccorsi in mare spetta allo Stato di primo contatto, che «non può che identificarsi in quello della nave che ha provveduto al salvataggio». Dunque, tornando al caso dell’Ong Sea Eye, battente bandiera tedesca, la nave deve rivolgersi alla Germania per ottenere l’approdo. «L’assenza di norme di portata precettiva chiara applicabili alla vicenda non consente di individuare, con riferimento all’ipotizzato, indebito rifiuto di indicazione del Pos (Place of safety), precisi obblighi di legge violati dagli indagati, e di conseguenza di ricondurre i loro comportamenti a fattispecie di rilevanza penale», hanno spiegato i giudici.

MIGRANTI, SALVINI “SCAGIONATO” DAI GIUDICI

Le motivazioni della sentenza giunta il 21 novembre 2019 danno dunque ragione al segretario federale della Lega, che su Facebook ha commentato così: «”Lo Stato di primo contatto non può che identificarsi in quello della nave che ha provveduto al salvataggio”. Germania se batte bandiera tedesca, Norvegia se batte bandiera norvegese, ecc. Finalmente un po’ di BUONSENSO». Il tribunale dei ministri ha inoltre evidenziato che qualora le coste del Paese di primo contatto fossero troppo lontane, la normativa «non offre soluzioni percettive idonee ai fini di un intervento efficace volto alla tutela della sicurezza dei migranti in pericolo». Un problema di legislazione, dunque, con la palla che passa necessariamente agli Stati interessati. Il Corriere della Sera mette in risalto che difficilmente verrà posta la parola fine a denunce e inchieste.

