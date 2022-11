Migranti, Gran Bretagna e Francia verso accordo/ 92 milioni per bloccare rotta Manica

La Gran Bretagna e la Francia sono vicine ad un accordo del valore di circa 92 milioni di euro per arginare l’immigrazione clandestina. Le parti sarebbero, infatti, nelle “fasi finali” della trattativa per consentire a funzionari dell’immigrazione britannici di stazionare nelle sale di controllo francesi. L’accordo, secondo quanto riportato dal Times, servirebbe a finanziare un aumento dei pattugliamenti giornalieri che vengono effettuati attualmente dagli agenti francesi, oltre ad ulteriori attrezzature di sorveglianza per individuare le imbarcazioni di migranti prima che entrino in acqua. Rishi Sunak ha promesso ai britannici di “affrontare la sfida della migrazione illegale” lavorando a stretto contatto con i partner europei, alcuni dei quali ha incontrato alla Cop27 in Egitto.

Ad esempio, ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron per la prima volta da primo ministro Uk. Dopo l’incontro ha dichiarato di aver “rinnovato fiducia e ottimismo” riguardo la cooperazione tra i due Paesi per fermare gli attraversamenti. “Lavorando insieme ai nostri partner europei, possiamo fare la differenza, vincere la sfida dell’immigrazione clandestina e fermare le persone che arrivano illegalmente”.

FRANCIA E UK, IL PIANO PER FERMARE MIGRANTI

L’accordo tra Gran Bretagna e Francia sul pattugliamento delle spiagge non dovrebbe coinvolge gli agenti britannici della Border Force, anche se il Regno Unito ha ripetutamente richiesto il loro coinvolgimento per aiutare a prevenire gli attraversamenti. Ma il nuovo accordo dovrebbe consentire loro di stazionare accanto alle controparti francesi nelle sale di controllo. Questo vuol dire, come spiegato dal Times, che gli ufficiali britannici riceveranno per la prima volta informazioni in tempo reale sulle attività di traffico e sugli spostamenti di migranti nel nord della Francia, anziché affidarsi alle informazioni trasmesse nell’ambito dell’attuale accordo che è limitato alla condivisione delle informazioni. Quindi, gli agenti della Border Force e i funzionari dell’immigrazione contribuiranno a coordinare gli sforzi per individuare e al tempo stesso smantellare le reti di traffico di esseri umani che ha portato nel 2022 40mila migranti a raggiungere la Gran Bretagna su piccole imbarcazioni.

ACCORDO UK FRANCIA SU MIGRANTI ENTRO NATALE

Secondo le stime dei funzionari del Ministero dell’Interno, in questo modo si può impedire ad almeno il 75% delle imbarcazioni di attraversare la Manica, contro il 42% raggiunto dalla Francia, che ha impedito 29mila traversate di migranti. Dunque, i viaggi non saranno più redditizi per i trafficanti di esseri umani. Il Times aveva rivelato che il primo ministro Rishi Sunak voleva che nell’accordo tra Gran Bretagna e Francia venissero inclusi obiettivi reciprocamente concordati per quanto riguarda il numero delle imbarcazioni da fermare per raggiungere l’Uk, oltre ad un numero minimo di agenti francesi che pattugliano le spiagge costantemente, ma ora non sono chiari i dettagli dell’intesa. Il portavoce ufficiale di Sunak ha confermato i colloqui per l’accordo, aggiungendo che sono nelle “fasi finali”. Come evidenziato dal giornale britannico, le trattative sui dettagli si stanno svolgendo separatamente tra funzionari dei ministeri dell’Interno. Una fonte del ministero Uk ha dichiarato che la firma di un accordo è prevista “entro settimane, non mesi”, comunque prima di Natale.











