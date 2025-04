Mentre cresce l’indignazione pubblica per il recente trasferimento dei migranti in manette in Albania con una certa ala politica che arriva fino ad appellarsi alle più alte istituzioni giuridiche, il Giornale e il quotidiano La Verità hanno pubblicato i dettagli delle fedine penali dei 40 trasferiti che sembrano giustificare perfettamente l’uso dei dispositivi per contenerli e renderli inoffensivi; il tutto mentre – naturalmente – il ministero degli Interni ha risposto a tono a chi critica le note immagini dei migranti in manette in Albania senza prendere le distanze da quanto accaduto, spalleggiato anche dal vicepremier e leader del Carroccio Matteo Salvini.

Partendo dal principio, è bene fare innanzitutto una precisazione che potrebbe aiutare a comprendere meglio il perché dei migranti in manette in Albania: secondo il decreto che ha sbloccato i trasferimenti in attesa del giudizio della Corte Europea sullo scontro che dura oramai da mesi, attualmente il CPR albanese può essere utilizzato non solo per i richiedenti asilo – questo il punto al centro della sentenza europea -, ma anche per i migranti già trattenuti nei Centri italiani ai sensi di condanne (anche non definitive) per aver commesso reati di vario tipo lesivi dell’ordine o della sicurezza pubblica.

Quali sono i reati contestati ai migranti in manette in Albania: dallo spaccio ai furti, passando anche per la violenza sessuale

Non a caso, nella giornata di ieri rispondendo alle contestazioni sui migranti in manette in Albania, il titolare del dicastero degli Interni Matteo Piantedosi da Napoli ha precisato che tutti e 40 i trasferiti erano già detenuti in CPR italiani in quanto “oggetto di provvedimenti” legati alle “condizioni di irregolarità amministrativa“; mentre commentando specificatamente l’uso delle manette, il ministro si è limitato a dire che si tratta di “una pratica normalissima” semplicemente fine e garantire la piena sicurezza degli operatori delle forze dell’ordine.

Venendo al punto – infatti -, i curriculum criminali dei migranti in manette in Albania non sono certamente lievi perché se a molti (esattamente sette) si contesta lo spaccio di droghe, altri 16 sono stati autori di furti e rapine; mentre in un caso di parla di un cittadino asiatico colpevole di detenzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale aggravata, in un altro si arriva anche alla violenza sessuale e ad atti osceni in entrambi i casi contro minorenni.