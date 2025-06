I migranti irregolari con figli minori di 6 mesi non possono essere espulsi: a dirlo è la Cassazione che si è appellata alle leggi della CEDU europea

I migranti irregolari che hanno figli minori – purché sotto i sei mesi di vita – non possono essere espulsi neppure a fronte di un apposito decreto nel momento in cui decidono di riconoscere il neonato, anche se quest’ultimo è venuto al mondo esternamente all’istituto del matrimonio: a dirlo è stata una recente pronuncia della Cassazione citata dal Sole 24 Ore e da SkyTg24 che sembra rifarsi soprattutto alla nostra Costituzione e a due differenti leggi emanate dalla Cedu.

Partendo dal principio, è bene ricordare che tutto sembra essere partito quando due migranti irregolari – una appunto, una madre e un padre – si sono rivolti alla Cassazione per impugnare una sentenza emessa da un giudice di pace: quest’ultimo, infatti, aveva confermato l’espulsione amministrativa dell’uomo perché, pur avendo un figlio nato da pochi mesi, non risultava essere sposato con la madre, ritenendo inapplicabili le normali tutele concesse all’istituto giuridico della famiglia.

Deliberando sul caso, però, la Consulta ha ritenuto del tutto irrilevante l’assenza dello status giuridico di “coppia sposata”, dando di fatto ragione ai migranti irregolari e confermando lo stop – pur sempre temporaneo – al decreto di espulsione, fissando come discriminante l’età del neonato e, in particolare, i primi sei mesi di vita, inclusa la gravidanza della donna; fermo restando che pur essendo entrambi migranti irregolari, sulla madre non sembra pendere alcun decreto che ne chiede l’espulsione verso il suo paese d’origine.

La pronuncia della Cassazione sui migranti irregolari: “Il principio della tutela familiare prevale sulle leggi nazionali”

Come anticipavamo prima, sul deliberare sul caso dei due migranti irregolari, la Cassazione ha posto in primissimo piano innanzitutto una delibera del 2000 della Consulta con la quale erano già state estese anche ai padri le tutele concesse alle madri e – in particolare – quella che vieta l’espulsione nei primi sei mesi di vita del figlio: tutele concesse in quell’occasione sia al marito che al padre del piccolo, pur (come nel caso in esame in questo periodo alla Cassazione) in assenza di un effettivo matrimonio.

Oltre alla pronuncia della Consulta, la Cassazione in questi giorni ha evidenziato che per la nostra Costituzione prevale in ogni caso – che si tratti di migranti irregolari, o meno – il principio di tutela dell’unità familiare: principio che emerge a gran voce anche dagli articoli 8 e 14 della Cedu che (nel primo caso) tutelano la “vita privata e familiare” e (nel secondo caso) vietano “ogni forma di discriminazione” nei confronti i qualsiasi soggetto.