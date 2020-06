Migranti, Molteni vs Sciurba/ “Ong favoriscono gli sbarchi”, “Si vergogni, una bugia”

Duro scontro avvenuto stamane in diretta tv durante il programma “L’aria che tira” su La7. Da una parte l’esponente della Lega, Molteni, dall’altra la numero uno dell’Ong Mediterranea Saving Humans, Alessandra Sciurba, e l’argomento del dibattito è stata la gestione dei migranti. La Sciurba ha raccontato di un intervenuto avvenuto negli scorsi giorni, la raccolta di ben 211 migranti nel Mediterraneo, al momento ospitati presso la nave Moby Zazà a Porto Empedocle: “Noi abbiamo risposto ad un mayday, l’abbiamo rimbalzato al governo ma nessuno l’ha recepito. se non fossimo stati lì oggi non ne avremmo saputo nulla in quanto alcune persone sarebbero morte. Al momento i profughi sono in quarantena secondo le norme vigenti”. Molteni ha replicato: “Nessuno mette in discussione il diritto di salvataggio nel mare. Mettiamo in discussione il fatto che le persone salvate in area sars libica o maltese poi vengono portate in Italia. Quello che si contesta è che tutti quelli salvati devono essere portati in Italia e qui c’è una grande responsabilità dell’Europa”.

MIGRANTI, MOLTENI VS SCIURBA: “LE ONG NON VANNO BENE”

Molteni denuncia una volontà del governo di modificare il famoso decreto sicurezza di Salvini e a riguardo aggiunge: “Quando il governo italiano inizia a voler cambiare il decreto sicurezza diventa fattore di attrazione per gli immigrati. Io capisco che la verità da fastidio. Appaltare la gestione del traffico migranti ad organizzazioni straniere private che nella maggior parte dei casi hanno violato codice di condotta, come le ong, non va bene”. Sulla questione Dl Sicurezza è intervenuta anche l’esponente del Pd Serrachiani: “Il problema dei decreti è che non funzionano, e i primi che lo dicono sono i sindaci. Non è mai accaduto – aggiunge – che un tribunale abbia condannato una ong, è accaduto il contrario ed è accertato che le ong non “favoriscono” gli sbarchi”. In merito alle modifiche: “Toglieremo la questione multa e confisca ai decreti salvini a patto che la ong avvisi l’Italia”.

“PERSONE CHE SCAPPANO DALLA GUERRA”

Ha ripreso la parola Molteni: “Ho sentito parlare di incostituzionalità, i decreti sicurezza non li abbiamo scritti in casa ma in un ministero, e non c’è alcun pezzo impugnato dalla Corte Costituzionale quindi sono perfettamente validi e legittimi. Quelli che sbarcano in Italia sbarcano da guerre? Niente di più falso. Se andate a vedere il sito del ministero dell’interno le tre nazioni da cui arrivano sono Bangladesh, Tunisia e Algeria, non sono paesi in guerra e non ci sono persecuzioni, e aggiungo che la Tunisia stessa è inserita nei paesi sicuri in cui si può fare rimpatri. Basta andare a vedere i numeri del viminale non della lega, se si mettono in discussione anche i dati di questo ministero parliamo del nulla, bisogna portare rispetto”. Dura la replica della Sciurba che ha prima gridato “si vergogni!” rivolta al leghista, per poi aggiungere: “Mi sono agitata perchè è insopportabile sentire menzogne, nessuna ong è mai arrivata neanche a rinvio a giudizi. Altra falsità di cui bisogna vergognarsi, correlazione fra nostra presenza e partenze, gli sbarchi sono aumentati quando il mare era vuoto. C’è una guerra da cui chiunque scapperebbe e si può andare via da lì solo attraverso i trafficanti. Quella guerra la stanno finanziando questo governo e quello di prima, dando soldi alla guardia costiera, di questo dovete parlare”.



