Nuova misura nella collaborazione Uk Francia contro attraversamenti migranti dalla Manica, la polizia potrà fermare navi Ong prima che inizi il trasporto

La Prefettura Marittima della Francia ha approvato una nuova procedura che consentirà alla polizia di fermare le navi Ong che trasportano migranti in mare. Secondo quanto anticipato dal quotidiano Le Monde, la decisione sarebbe arrivata in seguito alla richiesta da parte del governo britannico, di collaborare per cercare di arginare il fenomeno degli attraversamenti del canale della Manica, che oltre ad incrementare gli ingressi di clandestini nel Regno Unito, ogni anno provoca anche numerosi morti.

Lega blocca il Decreto Armi all’Ucraina/ DL via dal CdM, cosa succede: Meloni “approveremo entro fine 2025”

L’operazione potrà intervenire, con un blocco nei confronti delle imbarcazioni che fungono da taxi per gli immigrati, soltanto se a bordo ancora non sono presenti persone. Una strategia preventiva che secondo le autorità, eviterà incidenti, soprattutto quelli che avvengono solitamente nelle acque più profonde, visto che attualmente i trafficanti, per eludere i controlli sulle spiagge, hanno iniziato a compiere manovre di trasferimento ad alcuni metri dalla riva costringendo i migranti a spostarsi verso il mare aperto, talvolta anche dopo aver aspettato ore all’aperto nascosti tra le dune.

Ue, via alla revisione norme su emissioni Co2/ Rinvio stop motori termici e apertura a carburanti alternativi

Francia, piano per fermare le navi Ong prima che carichino migranti per prevenire tratta verso Uk

Secondo la nuova norma approvata dall’autorità marittima francese, la polizia avrà il potere di fermare le navi Ong che fungono da taxi per i migranti, specialmente quelle che partono dalle coste per poi cercare di raggiungere i confini britannici dal Canale della Manica. La revisione punta a prevenire gli attraversamenti bloccando le imbarcazioni prima che inizino le operazioni di trasferimento da un mezzo all’altro, che solitamente avvengono in acque poco profonde e non lontano dalle spiagge.

Svizzera: fattura da 80mila franchi ai pro-Pal/ "Manifestazione di novembre non era autorizzata"

Le organizzazioni che effettuano questo tipo di tratte hanno iniziato già la loro battaglia contro il provvedimento, dichiarando che i metodi utilizzati sarebbero illegali e metterebbero a rischio la vita umana perchè intercettano le manovre proprio nei momenti più delicati. Tuttavia, il governo britannico ha espresso soddisfazione per la decisione, presa in accordo con Macron, con una lettera inviata da Starmer nella quale sono stati sottolineati gli effetti di questa collaborazione, che si sta rafforzando sempre di più e che in un anno, secondo le stime, avrebbe portato a 20mila attraversamenti in meno nel 2025.