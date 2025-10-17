Eurostat, i dati sulle richieste di asilo presentati dai migranti in Ue a luglio 2025 mostrano una diminuzione del 27% rispetto al 2024

Migranti Ue, pubblicati gli ultimi dati Eurostat, relativi alle domande di asilo presentate nel 2025. Secondo il documento, a luglio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno c’è stata una diminuzione netta del totale di richieste, con un calo del 27%. mentre su base mensile il dato è stato in leggera crescita visto che a giugno erano state del 6% in meno.

Andando nello specifico, dai dati divisi per nazione di provenienza, emerge che la maggior parte di coloro che hanno chiesto di aderire al programma di protezione internazionale sono stati i venezuelani, un gruppo che si conferma il più ampio con 6600 richiedenti.

Gli altri, a seguire sono stati: afghani, bengalesi e siriani, rispettivamente 4900, 3110 e 2685 persone che per la prima volta sono state inserite negli elenchi dei soggetti idonei per ottenere lo status di rifugiati. Tra tutti poi, c’è stata anche una grande componente di bambini e minori non accompagnati, in totale 1755, principalmente arrivati da Afghanistan, Eritrea, Somalia ed Egitto.

Eurostat, all’Italia il primato dei migranti richiedenti asilo in Ue, a luglio 2025 sono stati il 20% del totale

Le statistiche Eurostat sui dati dei migranti entrati in Unione Europea come richiedenti asilo a luglio 2025, confermano alcune tendenze come ad esempio i prevalenti stati di provenienza, ma mostrano anche alcune novità rispetto al passato. I dati sulle nazioni di destinazione, mostrano differenze rispetto al passato per chi ha fatto la domanda per il programma di protezione internazionale.

Su un totale di 55.340 persone infatti, 11.190 sono arrivate in Italia, il 20% tra tutti, il che conferma che il nostro paese è attualmente alla guida della classifica come numero assoluto, seguito da Francia, Spagna e Germania. Anche quest’anno, la comunità più ampia registrata nel nostro paese è stata quella dal Bangladesh. Per quanto riguarda la densità delle domande invece, cioè il rapporto tra richiedenti asilo e popolazione totale, il primato va a Grecia, Lussemburgo e Belgio.