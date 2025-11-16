Nuovo pacchetto del Governo UK sul tema migranti: stretta totale su tempistiche e regole per i rifugiati richiedenti asilo, ecco cosa cambia (e perché)

IL GOVERNO UK CALA LA “MANNAIA” SULLE REGOLE PER I RIFUGIATI: L’ANNUNCIO CHOC DEI LABURISTI

Dal “piano Rwanda” alla stretta sul codice ID per i cittadini britannici, e infine le polemiche sulla sicurezza e ora il drastico taglio delle tutele per i rifugiati: il dossier più complicato di tutti – assieme alla crescita economica – per il Governo Starmer è nettamente quello dell’immigrazione, con i già pessimi dati sul consenso dei Laburisti inglesi che ora rischiano ulteriormente di sprofondare sotto il peso delle ultime polemiche per un provvedimento che somiglia da vicino alle tesi del Reform UK di Nigel Farage.

Secondo quanto rivelato già da giorni dalla BBC (travolta nel frattempo dallo scandalo sul video Trump e non solo, ndr), il pacchetto sui nuovi provvedimenti del Governo inglese in materia migranti sarà presentato dalla Ministra degli Interni Shabana Mahmood lunedì in Parlamento: il taglio drastico delle tutele dei richiedenti asilo prevede in sostanza la fine del “Golden ticket” per i rifugiati, come ha spiegato sempre all’emittente nazionale la titolare del Ministero dell’Interno.

Due esempi su tutti: si passa da 5 anni a soli 30 mesi (con revisione periodica) come tempo massimo di durata dello status di rifugiato; in secondo luogo, serviranno 20 anni, e non più 5 come avveniva finora, per poter fare richiesta di residenza permanente in Regno Unito. Dopo che i dati parlano di 39mila arrivi irregolari attraverso il canale della Manica, e con il crollo nei sondaggi dei Laburisti sotto a Farage, Verdi e Conservatori, ecco che il Governo Starmer prova a mettere un freno al numero record di domande d’asilo arrivate nel solo 2025 (ben 111mila), oltre che al fenomeno migratorio sempre più complesso tanto in Europa quanto Oltre Manica.

IL PIANO STARMER SUI MIGRANTI PER LIMITARE IL TRACOLLO DI CONSENSI VERSO NIGEL FARAGE

Secondo la Ministra Mahmood, la protezione come rifugiato in Inghilterra non potrà più continuare con le regole “auree” presenti finora: occorre ridurre, con revisione periodica, l’intera politica d’asilo, sulla scia di quanto sempre il Centrosinistra laburista ha messo in piedi nella non lontana Danimarca. Il modello vede una rigorosa stretta sugli ingressi, provando a “stroncare” sul nascere l’immigrazione irregolare per favorire una più idonea migrazione regolata e con flussi idonei.

Se infatti la destra di Farage è riuscita ad arrivare in testa ai sondaggi di tutto il Regno Unito, con possibilità concrete di vincere le prossime Elezioni Politiche, molto lo si deve al ricettario vetusto e “ingarbugliato” che Conservatori prima e Laburisti ora hanno messo in campo sul fronte migranti post-Brexit. Secondo la rigida politica migratoria messa in atto ora dal pacchetto Mahmood, si cerca di ridurre sia la durata dello status, che il finanziamento per i vari richiedenti asilo: la Ministra ha spiegato che le risorse per l’accoglienza potranno essere negate in un secondo momento a chi dimostra di poter lavorare, o a chi possiede già beni, oppure a chi verrà beccato a delinquere o lavorare in nero.

Un piano durissimo quello messo in campo da Starmer con la sua titolare degli Interni, che prova a “seguire” le ricette della destra UK con Starmer o più in generale il nuovo corso visto anche in Unione Europea con la leadership del Governo Meloni che ha portato il dossier immigrazione al centro del dibattito a Bruxelles. Non serve il “pugno duro”, ma servono regole chiare e nette per ridurre un arrivo irregolare nel proprio Paese, specie se non da contesti di guerra o persecuzione ma per una “mera” migrazione economica.