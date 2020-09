Migranti, Von der Leyen “Ue abolirà sistema Dublino”/ “Nuova governance Ue comune”

Nel discorso sullo Stato dell’Unione di quasi un’ora a Bruxelles la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen ha annunciato che nei prossimi mesi avverrà una svolta sostanziale sul complesso fenomeno delle migrazioni: «Mercoledì prossimo proporremo un nuovo Patto su immigrazione e asilo, al cui cuore vi sarà un impegno per un sistema più europeo». La Von der Leyen davanti al plenum dell’Europarlamento prosegue «aboliremo il Regolamento di Dublino e lo sostituiremo con un nuovo sistema europeo di ‘governance’ dell’immigrazione, che avrà una struttura comune per l’asilo e i rimpatri, e un nuovo, forte meccanismo di solidarietà». Lo ha spiegato la numero 1 della Commissione Ue durante la replica finale alla plenaria del Parlamento Europeo, «Ho ascoltato ciò che avete detto sul bisogno urgente di proporre una soluzione europea alla sfida europea dell’immigrazione, e ho ascoltato il vostro messaggio, che bisogna accelerare su questo».

IL DISCORSO SULLO STATO DELL’UNIONE

Già lo scorso 11 settembre la Commissaria Ue agli Affari Interni, Ylva Johansson, aveva pre-annunciato nell’intervista a La Stampa un nuovo patto per l’immigrazione previsto per il 30 settembre prossimo: «si dice che in Europa non c’è una crisi migratoria, ma in realtà alcuni migranti si trovano ad affrontare quotidianamente situazioni di crisi. Lo abbiamo visto anche a Moria». Dopo il caso sull’Isola di Lesbo e dopo le incessanti problematiche viste sulle coste di Grecia, Italia e Malta negli ultimi anni, ora l’Europa decide di fare un passo ulteriore provando ad abolire definitamente i “vecchi” patti di Dublino; nella speranza che il nuovo Patto migranti possa essere più incisivo e soprattutto definitivo rispetto agli accordi di Malta di un anno fa. Nel Discorso sullo Stato dell’Unione la Presidente Von der Leyen ha poi spiegato che la missione del Green New Deal e dell’unità sanitaria sono gli altri due capisaldi del prossimo futuro post-Covid in Europa: «Dobbiamo costruire un’unione della sanità. Con il presidente del consiglio Giuseppe Conte e la presidenza italiana del G20 organizzeremo un vertice globale sulla sanità, in Italia, per dimostrare che l’Europa c’è per proteggere».



© RIPRODUZIONE RISERVATA