Da cantante di grandissimo successo a “negazionista” convinto. Miguel Bosé negli ultimi anni ha catalizzato l’attenzioni dei media più per le sue uscite mediatiche che per la sua musica. Eppure nel corso della sua lunga carriera, Miguel Bosè ha interpretato brani indimenticabili che hanno lasciato il segno nel cuore dei fan. Da Amante Bandido a Estarè, passando per la struggente ballata Si Tú No Vuelves e Nada Particular, Morenamía, Don Diablo, Te Amaré, Como un Lobo, Linda, Los Chicos No Lloran, Estaré e tanti altri brani. Come dicevamo, però, alcune dichiarazioni forti di Miguel Bosè durante la pandemia ed un passato spesso caratterizzato da eccessi, hanno spostato l’attenzione su altri temi.

Miguel Bosè compie 68 anni: dal coming out al rapporto con i genitori/ "Mio padre voleva che fossi un macho"

“Sono negazionista e questa è una posizione che porto avanti a testa alta. C’è un disegno che non si vuole rivelare, questa è la verità”, ha detto in una intervista a La Sexta. Il cantante ha negato che la madre Lucia Bosè sia morta per Covid-19. “Non è stato il virus a ucciderla, ma qualcos’altro. Se parlassi direi cose molto pericolose per chi doveva curarla”, le pesanti accuse del cantante.

Miguel Bosè, la rabbia e il dolore dopo la morte di mamma Lucia Bosè: “Covid-19? Solo io ho la verità…”

Le esternazioni di Miguel Bosé hanno fatto il giro del mondo, considerando che al di là di come la si pensi resta un artista che gode di una platea molto ampia. E il suo messaggio rabbioso è arrivato forte e chiaro:

“Solo io possiedo la verità, altro che bufale. Non mi interessa ciò che pensano gli altri, se avessi dato peso alle parole di altri non avrei mai avuto questa carriera”, ha tuonato il cantante non più tardi di qualche anno fa.

Posizioni che ancora oggi, evidentemente, Miguel Bosè condivide e ricalca con convinzione. “C’è un piano organizzato da miliardari che si credono padroni dell’umanità e del pianete perché sono molto ricchi e molto arroganti. Ma vedrete: cadranno tutti, uno dopo l’altro…”, l’auspicio del classe 1956 di Panama.