Miguel Bosè denunciato dall’ex Nacho Palau/ Battaglia legale per i quattro figli

Battaglia legale tra Miguel Bosè e l’ex compagno Nacho Palau per la paternità dei quattro figli. Lo scultore ha denunciato il cantante per la paternità dei loro quattro figli, due coppie di gemelli nati da gravidanze surrogate e che, attualmente, vivono separate dopo la fine della loro relazione. Due gemelli vivono in Messico con Miguel Bosè mentre gli altri due vivono in Spagna con Nacho Palau. Quest’ultimo, invece, vorrebbe riunire i quattro fratelli, considerati tali pur non essendo consanguinei. La causa tra Miguel Bosè e Nacho Palau si è aperta oggi a Madrid. I quattro bambini sono nati tutti nel 2011, a pochi mesi di distanza,, e sono cresciuti tutti come fratelli. Il desiderio dello scultore è dare la possibilità ai quattro bambini di poter continuare a vivere come fratelli.

Battaglia legale tra Miguel Bosè e Nacho Palau

Nella battaglia legale per i quattro figli, Nacho Palau deve dimostrare di essere stato il compagno di Miguel Bosè per trent’anni. Il cantante e lo scultore non sono mai stati sposati. Per vincere la battaglia legale e riunire i quattro ragazzi, Nacho Palau dovrà dimostrare anche che i quattro bambini sono nati per un desiderio dell’ex coppia di formare una famiglia. Su Instagram lo scultore, ha pubblicato una foto dei quattro bambini ripresi di spalle scrivendo: “Fratelli per sempre“, ha scritto nella didascalia della foto di Tadeo, Diego, Ivo e Telmo. Come fa sapere Il Fatto Quotidiano, in una recente intervista, lo scultore ha detto: “I bambini hanno bisogno l’uno dell’altro, tutto questo non ha senso”.





