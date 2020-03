Miguel Bosè, figlio Lucia Bosè/ “Ti portiamo nel nostro cuore cara Mami”

Miguel Bose è il figlio di Lucia Bosè, l’indimenticabile attrice dai capelli blù scomparsa pochi giorni fa a causa del Coronavirus. Una morte improvvisa che ha sconvolto davvero tutti: i colleghi e gli amici di sempre, ma anche i fan di una delle ultime grandi dive del cinema italiane ed internazionali. Una donna che ha fatto dell’arte la sua vita senza rinunciare però al sogno di realizzare una famiglia. Miguel è sicuramente il figlio più amato, il figlio a cui è stata più legata e con cui ha condiviso alcuni dei momenti più belli della sua vita. Durante una delle ultime interviste rilasciate alla stampa l’attrice, parlando proprio del figlio, aveva dichiarato: “io l’ho sempre appoggiato, Miguel. È un uomo e un artista straordinario: ha la raffinatezza e l’intelligenza machiavellica italiana e il senso dello spettacolo spagnolo. Suo padre era all’antica, avrebbe avuto una reazione dura, ma i tempi cambiano ed è un bene”. Il cantautore spagnolo, conosciuto ed amato in tutto il mondo, è padre di due gemelli nati da un utero in affitto che la nonna ha ricordato così: “sonoBelli, uno biondo, l’altro castano. Oggi, uno mi ha buttato le braccia al collo e mi ha detto, in italiano: “Mamma!”.

Miguel Bosè: “mia madre Lucía Bosé è appena morta”

Dopo la notizia della morte di Lucia Bosè, tra i primi a confermare l’indiscrezione è stato proprio il figlio Miguel Bosè che sui social ha rotto il silenzio dicendo: “Cari amici … Vi informo che mia madre Lucía Bosé è appena morta. È già nei posti migliori. #MB”. Poco dopo l’attore e cantante ha pubblicato un bellissimo video sulle note di “Te amarè”, uno dei suoi brani di maggior successo, accompagnato da una didascalia commovente: “Ti portiamo nel nostro cuore cara Mami”. La notizia della morte di Lucia Bosè, icona del cinema mondiale, ha fatto il giro del mondo emozionando milioni di persone che le hanno dedicato un pensiero di affetto e ammirazione. Parole bellissime che hanno toccato il cuore dello stesso Miguel che, alcuni giorni dopo la morte della sua mami, è tornato sui social per ringraziare tutti. “A tutti coloro che con tanto affetto e rispetto hanno avuto parole così belle per mia madre voglio ringraziarvi. Sono state dette e scritte cose molto emozionanti. Vi amo così tanto”. La morte di Lucia Bosè, sopraggiunta per via di una grave polmonite aggravatasi per il contagio da Coronavirus, ha scosso anche Mara Venier che ha voluto inviare un messaggio al cantante: “Caro Miguel ti voglio bene e come sai volevo tanto bene alla tua mamma ,e lei ne voleva a me …..ti abbraccio forte”.



