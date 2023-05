Miguel Bosé vince causa contro ex compagno sui 4 figli/ “No a paternità doppia”

Miguel Bosé ha vinto la causa legale avviata nei confronti dell’ex compagno, lo scultore Ignacio Palau. Come riferisce il sito di Repubblica, l’oggetto del contendere erano i loro quattro figli e la Corte Suprema spagnola ha dato ragione all’artista italo-spagnolo, uno degli stranieri più noti e amati del piccolo schermo nel Belpaese. Bosé e Palau hanno quattro figli biologici, ma solo due sono stati avuti dall’artista, visto che gli altri due il cantante e attore italo-spagnolo li aveva avuto dall’ex partner. Palau avrebbe voluto riconoscere i quattro ragazzi come fratelli fra di loro, e quindi figli di entrambi, ma alla fine la Corte Suprema si espressa in maniera contraria, dando ragione a Miguel Bosè.

Palau faceva affidamento sul fatto che i quattro figli, tutti minorenni, avessero convissuto per anni sotto lo stesso tetto, in virtù appunto della relazione dei rispettivi genitori, ma ciò, secondo quanto stabilito dal giudice, non è sufficiente affinché in automatico scatti un rapporto ufficiale di paternità. Manca infatti il legame biologico, ed è per questo che la legge prevede il ricorso all’adozione.

MIGUEL BOSE’ E IGNACIO PALAU: CORTE SUPREMA CONFERMA I PRECEDENTI GRADI DI GIUDIZIO

I figli biologici di Luis Miguel Luchino González Dominguín, vero nome all’anagrafe di Bosé, e Palau, sono nati grazie alla maternità surrogata. I due si erano separati nel 2018 dopo oltre vent’anni di amore, e da quella data due figli si sono trasferiti in Messico con il cantante italo-spagnolo, mentre gli altri due in Spagna, non troppo lontano da Valencia, vivendo assieme a Palau.

Tornando alla sentenza, così come si legge sul sito dell’agenzia di stampa Ansa, vengono confermate le risoluzioni già emesse in primo grado e in appello, concludendo che “il rigetto della presunta filiazione non priva i figli dei loro diritti né lede la loro identità”, in quanto non impedisce loro di “mantenere legami con le persone con cui hanno stabilito una relazione affettiva”.

