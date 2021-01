Miguel Herràn de La casa di Carta piange sui social/ “Non voglio parlare, deluso…”

Miguel Herran, l’attore spagnolo famoso per il personaggio di Rio della serie cult “La Casa di Carta”, su Instagram, ha pubblicato alcune foto in cui si mostra in lacrime lasciandosi andare ad un amaro sfogo. Il 24enne attore madrileno che, in passato ha sofferto di depressione, in quarantena per essere entrato in contatto con una persona positiva al covid, non nasconde il periodo difficile che sta vivendo e, solo in casa, ha avuto un nuovo crollo. A scatenare tutto è stata la quarantena che l’attore sta rispettando dopo aver saputo di essere un contatto stretto di un positivo al covid. «Dieci giorni in casa, a volte penso che questa vita sia una farsa e che le scene che giriamo siano la realtà. Questa epoca che ci tocca vivere è come un romanzo fantascientifico. Non ho caricato niente sui social perché preferisco circondarmi di chi vive la vita. Approfitto però di questa situazione straordinaria per dirvi che spero che tutto possa migliorare, per tutti. Spero che possiamo costruire un’umanità più forte, coscienziosa e solidale. Un’umanità più realista e meno egoista», ha scritto l’attore che, poi, è crollato.

Miguel Herran, crollo sui social: “Sono deluso da me stesso”

Dopo aver affrontato i primi giorni della quarantena con il sorriso, Miguel Herran è crollato e si è lasciato andare ad un amaro sfogo sui social preoccupando tutti i fan. «Sono bastati sei giorni per distruggermi. Non voglio parlare, né mangiare. Mi sono fermato nel mio momento più costruttivo e tutto è diventato distruttivo. Sono deluso da me stesso, voglio essere una persona migliore», ha fatto sapere l’attore spagnolo che ha immediatamente ricevuto il sostegno di amici e fan che gli hanno scritto tantissimi messaggi d’affetto e di supporto. Di fronte alla preoccupazione delle persone che lo seguono, così, l’attore ha rassicurato tutti facendo sapere che si trattava solo «di una riflessione che volevo condividere con voi. E almeno così vedete qualcosa su Instagram che non sia la neve…».





