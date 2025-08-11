Morto Miguel Uribe, il candidato Presidente centrista anti-Petro: 2 mesi fa l'attentato, mistero sul sui mandanti del killer 15enne. Caos sulle Elezioni

URIBE NON CE L’HA FATTA: DUE MESI DOPO L’ATTENTATO È MORTO IL CANDIDATO CENTRISTA

Non sono bastati due mesi di appelli, preghiere, manifestazioni fuori dall’ospedale, accompagnano gli esami, le operazioni e tutti i tentativi operati in terapia intensiva: Miguel Uribe Turbay, candidato Presidente alle Elezioni Colombia 2026, vittima di un attentato a Bogotà lo scorso 7 giugno proprio al termine di un suo comizio elettorale, è morto questa mattina dopo poco più di 60 giorni in terapia intensiva.

L’annuncio triste arriva dalla moglie, Maria Claudia Tarazona, da settimane impegnata tra la piazza per chiedere giustizia per Uriibe, e al capezzale del marito. «Riposa in pace, amore della mia vita», è lo struggente messaggio della donna nell’annunciare la morte di Uribe, aggiungendo come si prenderà cura dei figli che lascia alla giovanissima età di appena 39 anni.

La sparatoria avvenuta nel centro di Bogotà in uno dei primi comizi del giovane candidato del Centro Democratico (CD, Centrodestra), uno tra i più importanti oppositori politici del Presidente Gustavo Petro, ha visto l’arresto di un 15enne incastrato dalle immagini diffuse durante la sparatoria: assieme ad altri 6 ragazzi, tutti membri della stessa gang, sono accusati dell’omicidio brutale di Miguel Uribe anche se non sono ancora oggi chiarissime le ragioni dell’attentato.

«Ho ucciso per la mia famiglia e perché avevo bisogno di soldi», avete detto il ragazzo durante i primi interrogatori avvenuti in queste settimane: in attesa della sentenza attesa a fine agosto per il reato di “omicidio aggravato” e “cospirazione per commette reato”, la Procura sospetta che vi siano cartelli della droga dietro l’orrenda sparatoria che ha portato due mesi dopo la morte del senatore colombiano.

ALLARME ELEZIONI IN COLOMBIA, CRITICHE SUL PRESIDENTE PETRO: IL MESSAGGIO DEL SEGRETARIO USA RUBIO

Secondo quanto spiegato sempre dal giovanissimo arrestato, sarebbe pronto a collaborare con la giustizia passando i nomi di chi lo ha contattato per “assoldarlo” nell’attentato: il metodo ricorda molto da vicino, purtroppo, quanto già avvenuto nel passato con i vari omicidi commissionati dai singoli cartelli della droga. La stessa madre di Uribe, Diana Consuelo Turbay Quintero, venne sequestrata il 30 agosto 1990 e uccisa poi il 25 gennaio 1991 (quando il figlio oggi scomparso aveva solo 5 anni, ndr) durante il blitz delle autorità intervenute per liberarla.

In quel caso il delitto e il sequestro vennero commissionati dal cartello di Medellin, con Pablo Escobar considerato il mandante del violento omicidio della donna figlia del 33esimo Presidente della Colombia (Julio César Turbay Ayala, ta il 1978 e il 1982). 34 anni dopo il destino rimette la famiglia Uribe davanti ad un tragico e uguale epilogo, con fortissime polemiche sollevate questa volta contro le forze di sinistra in appoggio al Presidente Gustavo Petro. Appena qualche giorno prima dell’attentato, il leader colombiano aveva duramente attaccato «le élite della destra», considerandole una frangia violenta del Paese con la connivenza dei conservatori come Uribe.

Sebbene Petro abbia pubblicamente condannato l’attentato e si è detto pronto a consegnare alla giustizia i mandanti dell’omicidio Uribe, le polemiche permangono. Creando una spaccatura profonda tra le opposizioni e il governo. Secondo il capo della polizia di Bogotà, dietro all’omicidio potrebbe esserci il gruppo “Seconda Marquetelia”, protagonista di azioni dissidenti con leader l’ex FARC Ivan Marquez.

Dopo aver pesantemente attaccato negli scorsi giorni la coalizione di sinistra per l’esito dell’attentato – «esito della retorica violenta della sinistra fin dai livelli più alti del Governo» – il Segretario di Stato Marco Rubio ha espresso profondo cordoglio per la morte del candidato Uribe, chiedendo «giustizia per tutti i responsabili».