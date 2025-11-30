Mihaela Tritean, chi è la mamma di Patrizia Cormos: a Verissimo si parlerà quest'oggi della tragedia del Natisone, la morte di tre ragazzi del 31 maggio 202

La povera Mihaela Tritean sarà oggi ospite su Canale 5, del programma Verissimo. È la mamma di Patrizia Cormos, la 20enne che perse la vita il 31 maggio dell’anno scorso assieme a due amici di 23 e 25 anni, durante quella che viene ricordata come la tragedia del Natisone. Nel corso di questo anno e mezzo, durante le varie interviste Mihaela ha puntato il dito contro i soccorsi, che a suo modo di vedere non hanno agito tempestivamente o hanno sottovalutato il problema, ed è probabile che oggi esternerà nuovamente i suoi dubbi parlando vis-à-vis con Silvia Toffanin.

Quel tragico 31 maggio Mihaela Tritean seppe solo alla sera, dopo diverse ore dalla tragedia (avvenuta all’incirca attorno alle ore 14:00), che sua figlia non c’era più, trascinata dalla furia delle acque: non aveva infatti acceso la televisione, non stava seguendo la cronaca, fino a che i carabinieri non hanno bussato alla porta. Dopo quell’episodio quattro persone sono finite sotto indagine, e proprio Mihaela, così come i genitori delle altre due vittime, si domanda se quella richiesta di allarme partita dallo smartphone di Patrizia Cormos non dovesse essere trattata in maniera differente.

MIHAELA TRITEAN, MAMMA DI PATRIZIA CORMOS: COSA LAMENTA LA DONNA

Parlando con il Corriere della Sera negli scorsi mesi, la donna lamenta il fatto che, quando partì la chiamata, i tre giovani vennero messi in attesa, con la classica “musichetta” che parte in automatico: un dettaglio che sicuramente stona con quello che stavano vivendo in quegli istanti i tre giovani. Per la mamma i soccorsi sono stati attivati tardivamente ed ora chiede verità e giustizia, convinta che forse almeno uno dei tre si poteva salvare, se non tutti e tre gli amici.

Un destino beffardo ha voluto che Patrizia si recasse lo stesso sul Natisone con gli amici, nonostante la madre le avesse detto “di non andare perché era stanca, la sera prima aveva anche lavorato, ma lei ci volle andare lo stesso”. Patrizia verrà ritrovata con la borsa, gli orecchini e il cellulare: “Nello smartphone ci sono ancora le foto di quel giorno di lei che sorride”, mai avrebbe potuto immaginare che da lì a poco quella felicità sarebbe svanita per sempre.

