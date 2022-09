Mihajlovic insultato sui social per il Bologna/ Figlia Viktorija: “Raccapricciante…”

Le critiche via social rivolte a Sinisa Mihajlovic per le difficoltà mostrate in campionato dal Bologna hanno scatenato la dura reazione della figlia Viktorija. La giovane si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social. Una reazione esagerata? Lo sarebbe stata se gli attacchi al tecnico della squadra felsinea fossero stati di natura calcistica, legati appunto alle prestazioni del club, che sta arrancando in classifica con appena due punti conquistati nelle prime quattro giornate di Serie A. Invece, gli haters hanno tirato in ballo le condizioni di salute dell’allenatore serbo e la sua famiglia, superando ogni limite.

Comprensibile allora lo sfogo in mattinata della primogenita di Sinisa Mihajlovic. “Non scrivo mai queste cose sui social, non ho mai perso tempo con persone che si nascondono dietro ad una tastiera per sfogare tutta la loro frustrazione. Ma credo che quando il limite viene raggiunto e addirittura oltrepassato qualcosa vada detto”, la premessa di Viktorija Mihajlovic in una storia via Instagram.

VIKTORIJA MIHAJLOVIC “MI VERGOGNO PER VOI…”

La figlia di Sinisa Mihajlovic ha replicato agli haters contestando loro in primis il fatto di mischiare il lavoro alla vita privata. “Volete insultare mio padre dal punto di vista lavorativo? Siete liberissimi di farlo, ci mancherebbe. Ma quando poi si tratta di famiglia, di salute e di tante altre cose vergognose che ho letto, no, non lo accetto più”, ha attaccato la figlia Viktorija nel suo sfogo su Instagram.

“Quello che scrivete è raccapricciante. Ricordatevi che stiamo parlando di un uomo, di un padre. Ricordatevi che ci sono di mezzo dei ragazzi che potrebbero leggere quello che scrivete e rimanerne colpiti. E io mi vergogno per voi”, ha concluso Viktorija Mihajlovic. Tanti i messaggi di sdegno per quanto accaduto nelle scorse ore, ma altrettanti i messaggi di solidarietà nei confronti della famiglia Mihajlovic, che ha dimostrato grande forza e unione. Il diretto interessato, Sinisa, invece resta in silenzio per il momento.

