Mihajlovic positivo al Coronavirus/ L’allenatore del Bologna sta bene: è asintomatico

Anche Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Coronavirus: asintomatico, ma naturalmente c’è grande apprensione in casa Bologna perché, ormai è storia nota sulla quale anche il diretto interessato ha detto tanto, nel luglio di un anno fa l’allenatore serbo aveva annunciato al mondo di aver contratto la leucemia. Una malattia dalla quale sembra essere guarito, tanto che lui stesso aveva dichiarato di non essersi mai sentito così bene negli ultimi tempi; dopo aver saltato qualche partita per seguire i cicli di terapia, Mihajlovic era tornato in panchina ed è riuscito a chiudere la stagione sul terreno di gioco, aiutando il Bologna a disputare un campionato positivo. La nota ufficiale del club emiliano riporta dunque che il tampone effettuato dall’allenatore è risultato essere positivo, a differenza dell’intera rosa della Primavera che allo stesso modo è stata sottoposta all’esame. Come prevede il Protocollo Nazionale ancora in atto, Mihajlovic dovrà ora osservare i 14 giorni di isolamento che sono previsti.

MIHAJLOVIC POSITIVO AL CORONAVIRUS

Sinisa Mihajlovic dunque è positivo al Coronavirus e per lui, avendo un fisico che per mesi ha dovuto combattere contro la leucemia, una complicazione legata al Covid-19 potrebbe essere deleteri; per questo la notizia fa più “clamore”, per dirla così, rispetto alle positività che abbiamo riscontrato nei giorni scorsi. Sembra che il mondo del calcio italiano abbia subito una nuova ondata di casi: due calciatori della Roma Primavera e poi il portiere della prima squadra Antonio Mirante, ma anche quattro giocatori del Cagliari (la sola identità (si tratta di Kiril Despodov, Luca Ceppitelli, Alberto Cerri e Filip Bradaric) e Andrea Petagna. Tutti loro sembrano stare bene: non ci sono sintomi, né febbre né tosse o altro, ma adesso bisogna domandarsi se ci saranno altri casi di Coronavirus e in che modo questo influenzerà la ripartenza della stagione 2020-2021. Il protocollo prevede che solo i positivi siano tenuti in isolamento, senza dover necessariamente fermare tutta la squadra; cosa questa che ha già sollevato una buona dose di polemiche, essendo che in altri ambiti le cose non funzionano esattamente allo stesso modo.



