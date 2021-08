Mika/ A Canzone segreta a stento trattiene le lacrime, ecco perchè

Mika ospite di Canzone Segreta, lo show condotto da Serena Rossi e proposto in replica il venerdì in prima serata su Rai1. Il cantautore di origini libanese è rimasto a bocca aperta quando si è ritrovato a centro studio protagonista di una serie di sorpresa inaspettate. Per lui, infatti, tantissimi amici e personaggi del mondo dello spettacolo e della musica che hanno voluto inviargli un video messaggio per salutarlo. Prima di sedersi sulla poltrona bianca il cantautore ha detto: “io sono maniaco del controllo e sono arrivato qua e nessuno mi faceva parlare. Tutti in silenzio, non sembrava che ci fosse un programma televisivo. Sono ansioso, e se non mi piace?”.

Non solo, poco dopo Mika parlando di Canzone Segreta ha detto: “le canzoni sono sempre collegate alla vita dunque mi presto al gioco e spero che loro sappiano che hanno il mio cuore nelle loro mani”. La prima sorpresa per l’ex giudice di X Factor è fatta da videomessaggi inviati da alcuni amici: a cominciare dall’amica Emma Marrone con cui ha condiviso l’esperienza nel talent show musicale di Sky, ma anche il video di Anna Valle che gli ha ricordato del bacio.

I videomessaggi per Mika a Canzone Segreta proseguono prima con le parole di Antonella Clerici e poi della stessa padrona di casa Serena Rossi. Le sorprese di Mika però non finiscono qui, visto che per il cantautore e showman libanese naturalizzato britannico c’è anche un’esibizione di Elio e le storie tese che cantano il brano “Falling in love” facendolo emozionare.

Il cantante, infatti, a stento trattiene le lacrime, ma per fortuna a ridargli il sorriso ci pensa l’amica e collega Chiara Galeazzi. Sul finale il cantante si complimenta con tutti dicendo: “io non me lo aspettavo e non li ho nemmeno riconosciuti. Avete scelto due canzoni incredibili, che fanno parte della mia infanzia e dell’irriverenza e dell’ironia della mia adolescenza”.

