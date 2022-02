Mika arriva a Sanremo 2022, duetto con Laura Pausini?/ Annuncio Eurovision2022 e…

E’ stata una giornata molto movimentata a Sanremo per la prima del Festival. E a poche ore dall’attesissimo debutto, circola con insistenza la voce secondo cui Mika starebbe preparando un duetto spettacolare con Laura Pausini, in vista della seconda puntata di domani sera, mercoledì 2 febbraio. Avvistato nella città dei fiori nel tardo pomeriggio di oggi, è partita la caccia all’autografo dei fan, che però sono rimasti delusi. Mika si è dileguato rapidamente, senza lasciare traccia. Sui social e sul web, intanto, il pubblico continua a fantasticare sul possibile duetto con Laura Pausini. C’è poi il discorso legato alla partecipazione di entrambi ad Eurovision2022 come conduttori, insieme ad Alessandro Cattelan.

Laura Pausini e Alessandro Cattelan conduttori Eurovision 2022/ Forse anche Mika

Mika e Laura Pausini insieme a Sanremo, poi Eurovision 2022?

L’ufficialità pare dunque nell’aria. Mika e Laura Pausini dovrebbero essere due dei tre protagonisti presenti al prossimo Eurovision. Chissà che non diano l’annuncio direttamente sul palco del Festival di Sanremo, domani sera mercoledì 2 febbraio, quando avranno i riflettori puntati addosso. Sarebbe la ciliegina sulla torta di una puntata che si preannuncia di per sé già ricchissima di emozioni. Tra avvistamenti, rumors, ipotesi suggestioni, il Festival di Sanremo 2022 fa già sognare fan e appassionati.

