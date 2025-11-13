Mika ha un compagno? Ecco chi è Andreas Dermanis e la loro lunga storia d'amore

Mika è fidanzato? Questa è la domanda che in tanti si fanno riguardo al cantante, che da sempre è molto riservato sulla sua vita privata. Ebbene, l’artista è legato da molti anni ad Andreas Dermanis, regista e documentarista greco-britannico. La loro relazione è iniziata intorno al 2007, quando entrambi erano all’inizio delle rispettive carriere. Andreas non ama apparire sui social, partecipa raramente a eventi pubblici e preferisce lavorare dietro la macchina da presa, soprattutto per progetti culturali, musicali e documentaristici. Proprio per questo, si sa poco della loro storia.

Mika/ "Sono un grande fan del potere del cinema italiano, in grado di essere leggero e poetico"

Ad ogni modo, l’ex giudice di X Factor ha più volte lasciato intendere che Andreas è uno dei motivi per cui oggi riesce a vivere il proprio lato più intimo con maggiore serenità. Pur mantenendo un profilo basso, Andreas è sempre stato un punto fermo per lui, accompagnandolo in tutte le sue avventure professionali.

Mika e la lunga storia d’amore con il compagno: dettagli

Ma, quando ha fatto coming out Mika? Precisamente nel 2012, dopo anni in cui il cantante aveva scelto di non entrare nei dettagli della sua vita sentimentale. In un’intervista a Instinct Magazine, ha dichiarato apertamente di essere gay, spiegando che la sua verità era già presente nei testi delle sue canzoni, ma che voleva finalmente dirla senza giri di parole. Da lì, ha iniziato a mostrarsi pubblicamente con il compagno Andreas Dermanis, con cui era già legato dal 2007.