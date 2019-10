MIKA/ “Con ‘My Name Is Michael Holbrook’ abbandono il mio personaggio” (Domenica in)

Mika torna ospite a Domenica in da Mara Venier. Oltre a essere intervistato sulla sua vita e la sua carriera, il cantante e showman libanese si esibirà sulle note di due dei suoi più grandi successi, Stardust e Tomorrow. Il suo nuovo album, invece, s’intitola My Name Is Michael Holbrook, e rappresenta un po’ un ritorno alle origini. Mika ha sempre associato questo nome a bollette e multe da pagare, ma ultimamente è riuscito a farci pace. In un’intervista ad Amica, Mika ha spiegato che si tratta di “una provocazione… a me stesso”. “Questo è il mio quinto album, l’ultimo risaliva a 4 anni fa. Se mi proietto tra 20 anni, mi immagino ancora come cantante, perché è questo il mestiere che mi piace fare. Per questo, però, sento una profonda responsabilità: quella di ‘allineare’ tutte le parti di me. Mi sono guardato dentro e mi sono chiesto perché il mio ‘io’ nella vita privata si fosse allontanato dal Mika che canta sul palco. Mi sono concesso il tempo di cui avevo bisogno e ho pubblicato questo disco. Un disco in cui finalmente mi sento ‘persona’ e non ‘personaggio'”.

Chi è Michael Holbrook (Mika)?

Ma chi è, davvero, Michael Holbrook in arte Mika? Anzitutto, “cos’è”: “È il mio nome legale. È il cognome di mio padre. Il fatto è che, dopo un’ora dalla mia nascita, mia madre già mi chiamava Mika. E io, infatti, odio il mio nome legate. Perché è legato alle tante multe che prendo e alle lettere burocratiche che ricevo, che mi fanno paura. Non mi piace quando qualcuno mi chiama ‘Michael’. Mi sono chiesto se questo mio odio dipendesse solo dall’associazione alle tasse o se ci fosse un motivo più profondo. Perché Holbrook è il cognome di mio padre e io odio questo cognome. E ci sono state tante, tantissime volte in cui mi sono ripetuto: ‘Io non sono Michael, non sono come mio papà: io sono Mika’. Chiamare questo disco My Name Is Michael Holbrook è stato un modo per liberarmi dalla distanza che mi separava da mio padre. E per accettare quella parte della mia identità che, senza sapere perché, avevo rifiutato“.

Mika: la genesi dell’album

Questo progetto è nato in maniera un po’ strana: “Mi chiedevo da dove venisse mio padre, che è originario di diversi Paesi. Così ho guidato da Miami a Savannah Georgia, da dove proviene la sua famiglia. Io, nato in Libano e cresciuto tra la Francia e la Gran Bretagna. L’idea di provenire anche da lì continua a risultarmi assurda”. Ma tant’è: “Sono andato al cimitero di Bonaventura e ho visto una tomba con il mio cognome, in parte cancellato dal tempo. Era di un uomo morto quasi 100 anni fa. Sono tornato a casa e ho scritto Tiny Love. E a un certo punto ho dichiarato: ‘My name is Michael Holbrook/I was born in 1983’. È stato il punto di partenza che mi ha mostrato la direzione giusta. Subito dopo aver deciso il titolo del disco, ho ricevuto una telefonata. Era mio padre che mi diceva di tornare subito a casa, perché mia madre stava molto male. Ma come: proprio ora che avevo fatto pace con il mio passato e con la mia famiglia, mia madre rischiava di morire?”. Una strana coincidenza, ma alla fine nessun lutto.



