Mika/ Da aspirante postino a cantante ma…

Mika si è dato parecchio da fare sui social durante il periodo della quarantena, dove si è trasformato persino in cuoco. Tutti piatti genuini, condivisi con rigore sul suo account Instagram. Non appena le ‘porte’ dell’Italia si sono aperte, il cantante sembra però aver fatto perdere le proprie tracce. Avremo modo di ritrovarlo su Rai 2 nella prima serata di oggi, lunedì 25 maggio 2020, grazie a Facciamo che io ero… un’altra volta con Virginia Raffaele. “E passavamo la serata a cantare con un amico, dimenticando la paura tra un bicchiere, una risata e una canzone“, ha detto all’epoca Virginia Raffaele prima di introdurre il suo ospite.

Mika, un viaggio indietro nel tempo di diversi decenni

Mika ci riporta indietro di diversi decenni, grazie alle note della canzone Money Money. Lui con tuba e frac, Virginia Raffaele con abito da sera lungo e nero, pieno di brillantini. Finita la performance, la Raffaele ha rivelato di aver persino imparato l’inglese per realizzare l’incontro sul palco. Così Mika ha la scusa per parlare in perfetto inglese, mentre la comica risponde con parole a casaccio. Su richiesta della padrona di casa, Mika ha anche rivelato il suo gioco preferito d’infanzia: “Era come una scatola magica, c’erano tutti questi pezzi, per fare il festino. Io scrivevo tutte le lettere per i vicini di casa, la mia famiglia, mia madre, poi mi trasformavo in postino e andavo a consegnarle”.

