Mika/ Dal dramma della madre al ritorno come giudice di X Factor

Mika ha già rivelato al pubblico italiano le sue intenzioni per il prossimo futuro: tornerà giudice di X Factor dopo diversi anni di assenza. “Con una forte motivazione e una missione che mi hanno convinto ad accettare questa sfida”, specifica su Instagram, “la mia risposta alla crisi sociale che i recenti eventi hanno portato è quella di partecipare, di condividere e quello che so fare da artista e entertainer è appunto di intrattenere, fare sognare la gente”. Clicca qui per leggere il post di Mika. Oggi, sabato 20 giugno 2020, Mika sarà inoltre uno degli ospiti che vedremo nella replica di 20 anni che siamo italiani, in onda nel prime-time di Rai 1. Un’occasione speciale e non solo perchè ha interpretato sul palco la sua storica hit Grace Kelly. L’artista di origini libanesi infatti ha approfittato del palcoscenico per condividere con il pubblico il suo inedito Domani. Dopo la performance, il cantante è stato avvicinato da Vanessa Incontrada e ha avuto modo di parlare del singolo e del perchè abbia scelto di cantare in italiano: “Quando ho fatto il mio show, ho cantato tantissime canzoni in italiano, che appartengono agli altri. E mi sono detto che ‘Un giorno quando troverò la melodia giusta, canterò una canzone mia’”. Clicca qui per guardare il video di Mika.

Mika, una quarantena non semplice per la mamma e…

La quarantena non è stata così semplice da gestire per Mika, soprattutto per quanto accaduto a sua madre. Per starle vicino, il cantante ha deciso di rimanere in silenzio per un lungo periodo e poi ha rivelato il motivo. “La scorsa settimana è stata turbolenta per la mia famiglia“, ha scritto sui social lo scorso aprile, “così come lo è stata per tante altre famiglie in tutto il mondo. Diverse persone della mia famiglia, a Parigi, hanno manifestato sintomi del Covid-19. Domenica pomeriggio, mentre stavo per andare in onda su Rai 1 in collegamento da casa, mia madre è stata portata via in ambulanza d’urgenza. Ho dovuto lasciare la diretta e aiutare mio fratello e mia sorella minori da lontano”. Il motivo del malessere della mamma di Mika è da ricercare in quel cancro al cervello, aggressivo, contro cui sta combattendo da tempo. In quell’occasione i medici hanno detto alla famiglia di prepararsi al peggio, ma poi il miracolo c’è stato e la mamma di Mika è riuscita a stabilizzarsi. Nonostante il duro colpo, il cantante è riuscito a rimanere positivo come sempre ed è questo il volto che continua a mostrare sui social in queste settimane. “Mi sto preparando per i prossimi mesi. Ci sono delle forti differenze rispetto a quanto avevo pianificato in origine riguardo al tour mondiale e ai festival, ma ci sarà tempo più avanti”, scrive prima che venisse diffusa la notizia del suo ritorno a X Factor 2020.

Video, pronto per il ritorno a X Factor

Video, l'esibizione a 20 anni che siamo italiani





