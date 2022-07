Mika e Baby K, ‘proposta di matrimonio’ al Tim Summer Hits/ Lei accetta: “Sposarti? Quando vuoi!”

Mika e Baby K, arriva la ‘proposta di matrimonio’ al Tim Summer Hits 2022

Una delle accoppiate inedite di questa estate musicale 2022 è quella di Baby K e Mika. I due artisti si sono esibiti nella loro ‘Bolero’ anche sul palco del Tim Summer Hits 2022, nel corso della seconda puntata in Piazza del Popolo a Roma, dove è poi andato in scena un siparietto esilarante. Subito dopo la coppia ha raggiunto i due conduttori, Andrea Delogu e Stefano De Martino, per scambiare due parole prima di lasciare il palco ed è qui che Mika si è detto innamorato di Roma.

Il cantante ha quindi spiegato di desiderare di diventare un romano a tutti gli effetti e, per farlo, ha bisogno di ‘sposare’ una romana: “Per avere il permesso di soggiorno romano però ci voleva un romano o una romana…” Così si è lanciato verso Baby k: “Quindi ora che siamo vestiti anche di bianco, ti chiedo ufficialmente di sposarci!”

Mika e Baby K, la risposta della cantante alla ‘proposta di matrimonio’

La risposta di Baby K alla simpatica proposta di matrimonio di Mika non è tardata: “Quando vuoi tesoro, anche domani!” “Ha detto sì, noi siamo i testimoni di questo momento meraviglioso”, hanno urlato in coro i due conduttori, applaudendo il ‘bellissimo momento’ di questo matrimonio musicale tra i due artisti. Rivedremo Mika e Baby K insieme anche in autunno perché saranno insieme in tour.

