Mika: “Fedez omofobo? Mai avuta quest’impressione/ Tiziano Ferro: “le parole hanno..”

Lo scontro tra Fedez e Tiziano Ferro continua a far discutere. Il cantautore di Latina non ha perdonato alcune frasi cantate da Fedez in una delle sue primissime canzoni. Nonostante la spiegazione del rapper, la questione ha spaccato l’opinione pubblica e, dopo le parole di Nathaly Caldonazzo che ha condannato Fedez, anche Mika si è espresso sull’argomento. Il cantante che ha conosciuto e lavorato con Fedez durante X Factor, ha difeso il marito di Chiara Ferragni. “Fedez omofobo? Mai avuta questa impressione”, ha dichiarato Mika ai giornalisti prima del concerto di apertura del tour italiano Revelation Tour da Torino. Mika, poi, ha aggiunto di non aver mai notato da parte dei colleghi atteggiamenti che potessero fargli credere di avere un collega omofobo.

MIKA: “FEDEZ NON E’ OMOFOBO. OGNUNO E’ A PROPRIO AGIO CON LA SESSUALITA’ A FASI”

Di fronte alle domande dei giornalisti che gli hanno chiesto un parere sullo scontro tra Fedez e Tiziano Ferro, dunque, Mika non si è tirato indietro. Il cantante, poi, ha aggiunto: “Essere a proprio agio con la sessualità è qualcosa che succede per fasi. Ogni persona ha le sue sfide e le sue paure. Con il tempo e l’amore si possono superare“. Nel frattempo, Tiziano Ferro, durante l’ospitata a Che tempo che fa, ha dichiarato: “Le parole hanno un peso, ma non lo ricordiamo. Ed è questo il dramma che si nasconde dietro i messaggi di bullismo. Le parole hanno un peso. Ne ribadisco la pericolosità”. Fedez, da parte sua, in una serie di storie pubblicate su Instagram, aveva dichiarato: “Non era mia intenzione, io e l’omofobia viaggiamo su binari paralleli, cioè non ci incontriamo mai”, chiedendo poi a Tiziano Ferro di poter fare qualcosa insieme per combattere l’omofobia e il bullismo.

