Mika, il dolore straziante per il Libano: “Cuore spezzato”/ “Sofferenza lancinante..”

Mika ha il cuore spezzato dopo la terribile esplosione che ha colpito Beirut, in Libano, provocando oltre 100 morti e migliaia di feriti. Le terribili immagini che, da ieri, stanno facendo il giro del mondo, hanno toccato profondamente il cantante che è nato a Beirut e che, attraverso una serie di tweet, ha espresso l’immenso dolore che sta provando in queste ore. Mika parla di un dolore “straziante”, “lancinante” e che “fa venire i brividi” fa sapere il cantante attraverso una serie di messaggi su Twitter. “Osservo e leggo con preoccupazione, tristezza e orrore quello che accade a Beirut. Quello che è successo, vite ferite o perse per sempre, mi spezza il cuore. Non sappiamo ancora cosa sia successo, ma la sofferenza è lancinante”, aggiunge ancora l’artista che, in questi giorni, è impegnato con le audizioni di X Factor.

Sono parole ricche di dolore quelle che Mika ha scritto sui social condividendo con i propri fans la sofferenza per quanto accaduto a Beirut. Il cantante che non ha mai nascosto di avere un legame speciale con l’Italia, in queste ore, ha il cuore e la testa in Libano. “Il mio cuore è con Beirut e il Libano. 4 anni fa proprio oggi in cui mi esibivo a Baalbek in Libano. Ho trascorso la mattinata a guardare le foto di quella sera. Concludo la giornata guardando queste terribili immagini di Beirut che mi fanno venire i brividi”, ha aggiunto in un altrto tweet ricordando uno dei momenti più belli della sua carriera. Un giorno che resterà per sempre nel cuore dell’artista che ha ricordato quei momenti nello stesso giorno in cui Beirut è strata stravolta da una vera tragedia.

Watching, reading with worry, sadness and horror at the events in Beirut. What has happened, the destruction, injured and lives lost is heartbreaking. We may not know yet how this has happened but the damage and suffering is horrific.

On this very day four years ago I was performing at Baalbek in Lebanon. I spent my morning looking at the amazing pictures. I end my day looking at pictures of Beirut today that are chilling to the bone.

My heart is with Beirut and Lebanon 🇱🇧 #beirutlebanon

— MIKA (@mikasounds) August 4, 2020