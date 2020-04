Mika in quarantena ad Atene/ “Mia madre ha avuto il Coronavirus, ora sta meglio”

Mika è uno dei primi ospiti della trentesima puntata di “Domenica In“, il salotto di Mara Venier che non si è fermato nemmeno nel giorno della Santa Pasqua. La zia Mara è felicissima di ritrovare il cantante e showman libanese naturalizzato britannico che doveva essere ospite alcune settimane fa, ma per motivi di famiglia non è riuscito a partecipare. “Ciao Mara, che bello rivederti” – dice il cantante – che poi fa gli auguri di Buona Pasqua. Il cantante di “Grace Kelly” si trova in quarantena in un appartamento di Atene da circa 4, 5 settimane ed è proprio la Venier a ricordare quanto successo: “dovevamo averti alcune settimane fa, ma poi non sei venuto. Non ho detto nulla in diretta perché avevo percepito e capito che era successo qualcosa di importante. Tu non avevi dato più notizie, non hai risposto al telefono quindi abbiamo pensato che fosse successo qualcosa di urgente. Poi sei stato tu stesso a comunicare cosa è successo”. Mika da Atene replica: “certo. Viviamo un momento sospeso, due settimane fa aspettavo di parlare con te in questa stessa cucina. Mentre ero qui comincia a suonare il telefono: la prima volta era mio fratello e ho scoperto che mia madre ha dovuto essere presa d’urgenza perchè anche lei era malata con il virus. Nei giorni successivi la situazione è peggiorata molto e molto velocemente, non soltanto lei, ma anche mio padre e altri della mia famiglia”.

Mika: “Coronavirus? La mia famiglia sta bene”

Mika da Atene racconta a Mara Venier le condizioni di salute della sua famiglia colpita dal Covid-19. “Mia madre sta combattendo un cancro molto aggressivo a cui si è aggiunto questo virus” – dice il cantautore che, parlando del momento storico precisa – “questo che stiamo vivendo in tutto il mondo, questa cosa qua è una cosa molto difficile. Ho dovuto abbandonare la trasmissione anche se tu mi aspettavi, mi chiamavi, ma ho dovuto aiutare la mia famiglia da lontano a gestire questa situazione”. “Adesso come vanno le cose” domanda Mara Venier con il cantautore che risponde: “le cose vanno meglio. La mia famiglia sta bene, tutti quelli che hanno avuto questo virus stanno meglio, stanno recuperando. Mia madre ha avuto delle giornate difficili e non ti nascondo che ci siamo preparati al peggio. E’ stato un momento tristissimo, ma per fortuna ora è ospedalizzata a casa. Mi sento molto fortunato e mi sento molto molto in debito con tutti quelli che si sono occupati di lei e per gli altri. E’ pazzesco come la vita è cambiata in queste ultime settimane per tutti noi, è impensabile”. Poi il cantante racconta come sta trascorrendo la quarantena: “vado a fare la spesa, mettiamo i guanti, la maschera e tutto. Fare la spesa è una cosa che mi sta mantenendo il morale, la cucina è diventata molto importante nel ritmo della giornata e faccio sport con FaceTime”.



